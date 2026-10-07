Certi sguardi, il centenario di Marilyn per la quarta edizione

Al via giovedì prossimo, al Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno, la quarta edizione di “Certi sguardi”, la fortunata rassegna dedicata al grande Cinema restaurato, promossa da ARCI Salerno in collaborazione con la Cineteca di Bologna, nell’ambito delle attività dell’Hub “Largo Campo” del Comune di Salerno.

Nel centenario della nascita (1926), “Certi sguardi” Volume 4 è dedicata a Marilyn Monroe, icona del Cinema di ogni tempo, che sarà celebrata con la proiezione di tre grandi film, in edizione restaurata, con altrettante memorabili interpretazioni che l’hanno resa un vero e proprio Mito.

4 film iconici con Marilyn

“Marilyn 100” – questo il sottotitolo della rassegna – comincia giovedì prossimo, 8 ottobre 2026, con “Gli Uomini Preferiscono le Bionde” (“Gentlemen Prefer Blondes”, 1953), sfavillante commedia di Howard Hawks, con numeri musicali e canzoni leggendarie (su tutte “Diamonds are the Girls Best Friends” e “Bye Bye Baby”), colori sfavillanti e Marilyn nei panni di una strepitosa material girl a caccia del “buon partito”, affiancata da un altrettanto efficace Jane Russel.

A seguire, “Quando la Moglie è in Vacanza” (“The Seven Year Itch”, 1955), in programma giovedì 15 ottobre, ad opera del genio della commedia Billy Wilder, un altro classico della commedia cinematografica, con scene iconiche come quella della gonna di Marilyn sollevata dal vento che fuoriesce da una grata lungo il marciapiede.

Infine, per chiudere, giovedì 22 ottobre, il superclassico “A Qualcuno Piace Caldo” (“Some Like it Hot”, 1959), la commedia perfetta, anche questa a firma Billy Wilder, dove Marilyn ci regala l’indimenticabile personaggio di Zucchero Kandiski, affiancata dagli straordinari Tony Curtis e Jack Lemmon, nei panni di due jazzisti spiantati in fuga dai gangster, travestiti da donne.

Sia “Gli uomini preferiscono le bionde” che “A Qualcuno piace caldo” saranno proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre “Quando la moglie è in vacanza” sarà presentato nella versione doppiata.

Film in lingua originale

Oltre a vedere Marilyn e tanto cinema di gran classe sul grande schermo, con una visione che ritrova lo splendore originale grazie ai restauri e in una sala, in condivisione con gli altri (lontani dal divano di casa), un motivo in più per esserci sarà il poter godere della vera voce di Marilyn e degli altri grandi attori che la affiancano.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 20,30 e saranno gratuite con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Non è prevista la prenotazione ma sarà possibile accedere in sala dalle 19,45. Al termine dei film, l’ormai classico approfondimento a cura degli esperti del Fitzcarraldo Cineclub, il circolo Arci per cinefili seriali che è di casa al Piccolo Teatro Porta Catena.

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