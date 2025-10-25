L’Imam deve morire, il romanzo di Enzo Amendola

Venerdì 31 ottobre, ore 18.30, presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno, Enzo Amendola autore de “L’Imam deve morire” (Mondadori), metterà in scena un grande intrigo internazionale, sulle orme dei classici del genere. Interviene Piero De Luca, Segretario PD in Campania. Modera Tino Iannuzzi.

1978. L’Italia è scossa dagli anni di piombo e dal sequestro Moro, quando un’altra scomparsa intorbidisce acque già nere. Musa al- Sadr, Imam leader degli sciiti libanesi, è svanito insieme al suo seguito e le sue ultime tracce sembrano condurre a Roma.

Il capitano dei servizi segreti italiani Roberto Stancanelli riceve dai suoi superiori l’incarico di indagare. Sin dalle prime fasi dell’inchiesta, però, Stancanelli si convince che l’Imam nella capitale non ci è mai arrivato. Qualcuno lo ha fatto sparire prima, e forse per sempre.

L’Imam è caduto in una trappola di Gheddafi? Sono coinvolti i servizi segreti dello Scià? Chi poteva volere la morte di un religioso che da sempre predicava la pace e la convivenza fra popoli e religioni?

Per Stancanelli il caso si tramuta in una vera e propria ossessione, anche quando l’indagine viene archiviata e il fascicolo al-Sadr sembra destinato all’oblio.

Vent’anni dopo, per il capitano arriva la resa dei conti. La risposta alle domande che lo perseguitano lo aspetta in Iran, fra le rovine di un’antica civiltà. Intrecciando verità storica e finzione letteraria, Enzo Amendola mette in scena un grande intrigo internazionale, sulle orme dei classici del genere. Un romanzo che fa riemergere uno dei misteri più fitti dello scorso secolo – passato alla cronaca come il “caso Moro d’Oriente” – con il passo del thriller e la com- pletezza del saggio.

Enzo Amendola è nato a Napoli nel 1973. È stato Sottosegretario agli Esteri e poi agli Affari Europei. Ha servito come Ministro degli Affari Europei e Deputato della Repubblica.

La rassegna prosegue venerdì 21 novembre, ore 18.30, presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno, Amedeo Colella detto ‘o professore, autore di “Napoli due volte al dì” (Mondadori).

Mi piace: Mi piace Caricamento...