Danza con noi domenica 26 a Battipaglia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

Quando la danza diventa parola, e la parola si tinge dei colori del mondo. Parte da queste suggestioni la terza edizione del concorso coreografico-letterario “Danza con noi”, ideato e promosso dall’omonima Associazione, presieduta da Stefania Ciancio.

Dopo la prima fase, svoltasi lo scorso aprile – nel segno della Giornata Internazionale della Danza – la rassegna avrà il suo gran finale il 26 ottobre 2025 al Teatro Giuffré a Battipaglia, dove andranno in scena le coreografie ispirate ai testi selezionati dalla giuria. Quest’anno, il tema del concorso prende vita da una frase di Pablo Picasso: “I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni.” Un invito a raccontare sé stessi, a descrivere – con le parole e con i passi – i sentimenti, gli incontri, le suggestioni che tracciano i percorsi di vita.

A selezionare i testi finalisti è stata una giuria composta dall’editore Francesco Bonito, dallo scrittore Marco Onnembo e da Amalia Salzano, presidente AIDAF e docente di danza. Gli elaborati vincitori sono diventati lo spunto creativo per le coreografie che saranno presentate domenica 26 ottobre, al termine di un percorso in cui la scrittura è diventata pretesto creativo per un modo di intendere la danza che si fa racconto.

A firmare la coreografia, ispirata al testo vincitore, è stata Stefania Ballone, ballerina del Teatro alla Scala, coreografa internazionale, collaboratrice e direttrice artistica per Milano Oltre, autrice di balletti portati in scena da Roberto Bolle e coreografa per l’Alberta Ballet Canada diretta da Francesco Ventriglia.

La giornata del 26 ottobre sarà molto più di una serata di gala: la mattina sarà dedicata alla formazione, con due masterclass rivolte ai bambini dai 9 ai 12 anni, tenute dal maestro Gerardo Porcelluzzi, docente del Teatro dell’Opera di Roma e già insegnante della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala. Al termine, il maestro presenterà anche il suo nuovo libro, “Didattica della danza classico-accademica”. Nel pomeriggio, uno spazio artistico sarà dedicato ai più piccoli, a sottolineare il legame tra crescita, scoperta e libertà di espressione che la danza sa offrire.

A rendere corale questa esperienza sono le scuole che hanno aderito al progetto: Abracadanza (S. Ciancio – Battipaglia); Centro Studi Arte Danza (A. Siano – Bellizzi); Choreia Academy (D. e N. D’Arminio – Battipaglia); Essere Danza (I. Falcone – Battipaglia); Il Balletto (M. Coiro – Giffoni Valle Piana); Invito alla Danza (G. Sada – Oliveto Citra); La Dance (M. V. Maglione e C. Ceravolo – Battipaglia); La Maison de la Danse (I. Santimone – Montecorvino Rovella); My Dance (A. Autuori – Pontecagnano Faiano); New Arte in Danza (A. M. Tesauro – Battipaglia); Progetto Danza (L. Lupo – Bellizzi); Spazio Danza (M. Lupo – Santa Maria di Castellabate); World Dance (Y. Ippolito – Pontecagnano Faiano).

«Questa iniziativa è nata dal desiderio di intrecciare i linguaggi dell’arte, ma anche di creare un’occasione di crescita e di confronto per i giovani proprio partendo dal valore che la parola ha nella scoperta di sé» – spiega Stefania Ciancio, presidente dell’Associazione Danza con noi. «Ogni edizione, grazie al prezioso contributo di tutte le scuole e dei componenti dell’associazione, è un passo avanti nella consapevolezza che la danza e la parola, insieme, possono educare alla bellezza, all’ascolto e alla libertà».

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE