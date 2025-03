La Vita è un Attico al Teatro delle Arti

Il Teatro Delle Arti di Salerno ospita domani, sabato 15 marzo alle ore 20:45 e in replica domenica 16 marzo alle ore 18:00, lo spettacolo comico La Vita è Un Attico, una brillante commedia firmata da Antonello Costa, Gianluca Irti e Gianfranco Phino. L’opera, che vede in scena Antonello Costa e Valeria Monetti, è diretta dal regista Andrea Palotto.

La trama racconta le disavventure di un corriere che, dopo una lunga giornata di lavoro, deve effettuare l’ultima consegna in un condominio alquanto particolare.

Qui, nessuno sembra conoscere il destinatario del pacco, e la portinaia, decisamente bizzarra, non aiuta a fare chiarezza. Inoltre, il citofono non riporta i cognomi degli inquilini, rendendo il compito del corriere ancora più complicato. Con crescente frustrazione, ma anche una buona dose di determinazione, il corriere si trova a bussare a ogni porta, incrociando personaggi stravaganti e problematici, in un susseguirsi di situazioni comiche e surreali.

Il cast dello spettacolo include anche Gianpiero Perone e Annalisa Costa, che daranno vita ai colorati inquilini del condominio. La regia di Andrea Palotto riesce a far emergere la comicità di ogni personaggio, trasformandoli in figure tridimensionali e credibili, pur nella loro stravaganza e assurdità.

La Vita è Un Attico è una commedia che gioca sulla semplicità e sull’equilibrio delle situazioni, facendo leva sulla verve comica e sulla brillantezza del testo, riuscendo a tratteggiare personaggi tanto grotteschi quanto umanamente reali. Un’occasione imperdibile per assistere a uno spettacolo che mescola il comico con il malinconico, e che, attraverso la vivacità delle sue situazioni, offre uno spunto di riflessione sulla nostra vita quotidiana.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online. Non mancate a questa esilarante commedia che vi farà ridere e riflettere sulle piccole follie della vita!