Il valore della cultura, convegno a Cava

“Il valore della cultura: crescita economica e identità territoriale” sarà il tema intorno al quale ruoterà il convegno che si terrà sabato prossimo (15 marzo) alle ore 18,30, nella sala consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni (Sa).

L’appuntamento – che si inserisce nel calendario di eventi previsti per celebrare il 50ennale dei Pistonieri Santa Maria del Rovo – si presenta come un’occasione per riflettere sul ruolo strategico del patrimonio culturale e delle tradizioni locali nella valorizzazione del territorio.

Al convegno interverrà Giovanni Basile, esperto in AI, Social Network e Tecnologia, che focalizzerà l’attenzione sull’importanza delle nuove tecnologie digitali e del loro impatto nella valorizzazione delle tradizioni locali. Sul binomio economia e cultura e sui metodi e tentativi di misurazione statistica del fenomeno sarà incentrato, invece, l’intervento di Raffaele De Sio, segretario generale di Unioncamere Campania e della Camera di Commercio di Salerno, mentre sulle strategie e best practice per rendere il patrimonio culturale un volano di sviluppo economico si soffermerà Armando Papa, ordinario di Management, Innovazione e Marketing all’Università degli Studi di Salerno.

Presenzieranno all’incontro il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli e il presidente dei Pistonieri Santa Maria del Rovo Sabato Bisogno.

Modererà il giornalista Antonio Di Martino