La piccola Antigone, venerdì 6 al Diana di Nocera

Venerdì 6 marzo febbraio ore 20.45 al Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore, va in scena LA Piccola Antigone, il terzo spettacolo de “L’Essere E L’Umano” edizione 2026, rassegna firmata da Artenauta Teatro (ideata dalla direttrice artistica e regista Simona Tortora, con l’organizzazione di Giuseppe Citarella e il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore). Drammaturgia e regia di Simona Tortora, compagnia Artenauta Teatro. Musiche di Francesco Galdieri e Simona Tortora. Luci: Peppe Petti. In scena: Marco Amantea, Renato Anzalone, Giuseppe Citarella, Gaia Antonia Cuccurullo, Anna De vivo, Totti Pacileo, Anna Sole Tortora.

Antigone, capolavoro assoluto della produzione sofoclea, qui nella versione di Jean Anouilh (1943) nata nel cuore della Francia occupata per dare voce alla Resistenza, assume una connotazione più asciutta e contemporanea, ed è su questo che ha lavorato la regista Simona Tortora nel suo adattamento drammaturgico, creando più punti di vista, in una narrazione a più voci, inedita per questa storia. Figlia di Edipo e simbolo eterno di ribellione, Antigone sceglie di sfidare l’ordine costituito per obbedire a una legge più antica: quella del cuore e della pietà. Quando il re di Tebe, Creonte, nega la sepoltura al fratello Polinice – marchiato come traditore per motivi politici – Antigone non accetta il silenzio. Con un gesto solitario e sovversivo, decide di seppellire il corpo del congiunto, consapevole che il prezzo da pagare sarà la propria vita. Il suo sacrificio trasforma una vicenda mitologica in un archetipo universale: Antigone diventa la voce di chiunque opponga la libertà di coscienza alla tirannia. Una figura “in controtendenza” che, oggi come allora, ci costringe a chiederci quanto siamo disposti a bruciare per ciò che è giusto.

«In questi tempi di forte crudeltà per mano dell’uomo di potere sui più deboli, di smarrimento esistenziali, riportare in vita Antigone, nostra giovane eroina della coscienza più alta è un dovere per chi si occupa di cultura – spiega Simona Tortora – Lo spettacolo ha una scrittura agile, vorticosa, contemporanea, sensibile e di grande impatto emotivo. Riporta le vicende di una ragazza che da sola ha sfidato il potere in nome dei suoi ideali».

Musiche evocative, alcune inedite elettroniche, dal carattere impetuoso e avvolgente composte per “La piccola Antigone”, rivoluzionaria che commuove e infiamma i cuori.

