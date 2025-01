Il Dott. Walter Memmolo svela i segreti sulla Sindone

Walter Memmolo Medico Chirurgico specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si è perfezionato nelle tecniche di Chirurgia epato-biliare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli di Roma.

Si interessa di studi sindonici da circa venti anni ed ha conseguito il diploma di alta specializzazione in Studi sindonici presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma e nel 2014 ha fondato il gruppo napoletano di sindonologia (http://www.sindonologianapoli.org ).

È delegato del centro internazionale di sindonologia di Torino per il Sud Italia e la Sicilia il 17 gennaio 2025 ha tenuto una conferenza dal titolo “Dalla Sindone il Volto di Gesù con l’intelligenza artificiale” presso il salone G. Bottiglieri della Provincia di Salerno, all’incontro sono intervenuti sull’argomento e data la propria osservazione l’Arcivescovo di Salerno Mons. Andrea Bellandi e il teologo Don Carmine Vitolo esperto in teologia e sacerdote missionario sempre vicino agli ultimi. Il programma dell’incontro si è svolto tra la Chiesa di san Giorgio dove è stata celebrata la Santa messa della Pace e Solidarietà da Don Roberto Piemonte con i membri dell’Associazione dei Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo , alle 16:30 L’incontro presso la Sala G.Bottiglieri ha offerto agli intervenuti, numerosissimi, un’occasione unica per conoscere il mistero della Sindone, avvalendosi della competenza e della passione di uno dei massimi esperti di quel lenzuolo di lino, che, secondo la tradizione cristiana, avrebbe avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo la sua crocifissione. La trattazione è stata introdotta dal Gran Priore Massimo Maria Civale insieme alla giornalista attrice Valeria di Pace. Impeccabile organizzazione curata nei minimi particolari dal Priorato dei Cavalieri di San Matteo del Priore Arch. Carlo Coppola, dal Presidente dell’Associazione Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo, Dott. Massimo Maria Civale, dall’Accademia della Culture e delle Scienze Internazionali, con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno, “Assessorato al Turismo ed Eventi”, in persona dell’Assessore Dott. Alessandro Ferrara. Il Dott. Memmolo ha illustrato la Sindone come un oggetto di studio complesso che richiede un approccio interdisciplinare. Ha infatti condotto personalmente importanti studi e analisi collaborando con team di ricerca internazionali. e autore, con il fratello Angelo Raffaele,del romanzo storico Pietro Giuseppe e il Lenzuolo, Gangemi Editore, Roma, 2016 che ha ricevuto vari riconoscimenti: Premio Franz Kafka Italia, 2016; Premio Italia Fondazione Mario Luzi; Premio della Giuria XXIX Premio Internazionale “Cinque terre”, 2017; Premio Letterario Internazionale Emily Dickinson XXI Ed. 2018. La storia della Sindone: Il Dott. Memmolo ha ricostruito la storia della Sindone, dalle sue prime apparizioni fino al suo arrivo a Torino nel 1578, ha analizzato i documenti e le testimonianze che attestano la sua esistenza nel corso dei secoli, smentendo alcune leggende e falsificazioni. Non è un dipinto: Alla domanda del Teologo Don Carmine Vitolo ha dimostrato che la Sindone non è un dipinto. L’immagine del corpo non è stata realizzata con pigmenti, ma è il risultato di un processo ancora oggi sconosciuto che ha impresso l’immagine, (al negativo), del corpo sul lenzuolo. Il Dott. Memmoli ha spiegato la tecnica dell’analisi del tessuto, dimostrando che la Sindone è stata realizzata con tecniche tessili in uso nel I secolo d.C., che porterebbe a confermare la sua datazione. Dopo il Convegno sulla Sindone, alla presenza del vice Presidente della Provincia, Prof. Giovanni Guzzo e dell’Assessore del Comune di Salerno Dott. Alessandro Ferrara, sono stati conferiti i Premi Cuore D’Oro per la Solidarietà. Il “Premio Cuore d’Oro per la Solidarietà” è stato ideato nel 2011 dal presidente dell’Accademia delle Culture e Scienze Internazionali Dr.Massimo Mara Civale presidente onorario del Premio Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Josè saraiva Martins, permette di conoscere storie e volti di persone che, nel totale anonimato, ogni giorno assistono, aiutano, soccorrono gli ultimi, i dimenticati, gli anziani, i sofferenti, i diversamente abili questo riconoscimento internazionale ha cadenza annuale e vuol rendere merito a quelle personalità che si sono particolarmente distinte per la loro attività nel volontariato sia, nel rispetto dei Diritti umani sia nell’ impegno Sociale e Culturale. tra i premiati: Il Sindaco di Salerno arch. Vincenzo Napoli, il Presidente della Provincia di Salerno il prof. Giovanni Guzzo, il ten. Colonello dell’Arma Gianluca Della Corte, il Capitano di Fregata Alberto Mandrillo, all’ Avv. Michela Rostan già vicepresidente degli affari sociali della XII commissione della camera dei deputati, al dr.Salvatore Scafuri presidente di Confcoperativa provinciale di Salerno, al Dott. Felice Pastore Vicepresidente Nazionale dei gruppi archeologici ; all’ Ass. Gruppo di Preghiera i Fedeli di San Matteo Presidente Dr. Alfonso Grieco ; a Don Roberto Piemonte ; all’ Ass. Sant’Andrea Laudato Sii Pres. Avv. Maria Pia Attianese; All’Associazione Lega nazionale per la difesa del cane presidente Antonella Centanni; all’associazione Pandora Presidente, Dott. Annarita Fasano; all’associazione Salernitana per la tutela del cane Presidente Camilla Caramico; all’associazione Legio Maria e Madonna di Fatima Presidente Pina Trevisone; all’Associazione Falchi P.S.L. Presidente, avv. Rizzo Fulvio , il dr. Vincenzo Pelosi Funzionario Inps; il dr. Antonio Tarantino; all’ Arch. Charles Richard Craparo; alla Funzionaria Dr.ssa Antonella Nobile ed infine al vincitore mondiale dell’Oscar della Fisarmonica il salernitano Maestro Giangiacomo Buccella.