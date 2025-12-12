Il dono di Dioniso, Museo di Pontecagnano aperto di sera

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Venerdì 12 dicembre 2025 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano prolungherà il suo orario di apertura fino alle ore 23.00, dedicando l’apertura straordinaria serale all’evento Il dono di Dioniso”, organizzato in collaborazione con L’acino d’uva- International Sommelier Foundation.
Il programma della serata prevede alle 19.30 la visita guidata tematicaIl vino, il simposio e i rituali”, a cura della Direttrice del Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico, Serena De Caro, che accompagnerà i visitatori in un suggestivo percorso museale, alla scoperta delle pratiche legate al consumo del vino nel mondo antico.
Seguirà la wine experience “Dalla vigna al banchetto” condotta da L’acino d’uva- International Sommelier Foundation che, attraverso degustazioni di vini locali, guiderà i partecipanti in una esperienza conviviale arricchita da approfondimenti sulle caratteristiche dei vitigni, sulle tecniche di vinificazione, sull’analisi multisensoriale del vino.
Nel corso della serata sarà, inoltre, possibile visitare la collezione degli “Etruschi di frontiera” e la sala immersiva “Per terra e per mare” che, attraverso videoproiezioni, racconti e immagini, ripercorre la storia dell’antico insediamento etrusco-campano di Pontecagnano.
La partecipazione all’iniziativa è libera fino a esaurimento posti.

