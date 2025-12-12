Tommasetti: “Fico già in balia di correnti e interessi”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it

I nodi iniziano a venire al pettine”. Questa l’osservazione di Aurelio Tommasetti all’indomani della proclamazione del neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Per il dirigente nazionale della Lega le indiscrezioni trapelate sulla nuova giunta di Palazzo Santa Lucia non sono rassicuranti.

Purtroppo i timori che avevamo espresso in campagna elettorale si rivelano fondati. Il presidente eletto si ritrova in balia di correnti e interessi di bottega che condizioneranno la formazione dell’esecutivo. Chi ha sostenuto la sua corsa, da De Luca a Mastella, ora presenta il conto. A tirare i fili, insomma, saranno sempre gli stessi”.

Un segnale, aggiunge Tommasetti, arriva dall’ipotesi di una giunta tecnica: “Assistiamo ai soliti balletti ed equilibrismi. Escludere gli eletti è un modo per non scontentare nessuno ma ci troveremo di fatto con un’amministrazione commissariata. Non il modo giusto per affrontare i tanti problemi che la Campania si porta dietro al tramonto del decennio deluchiano. Al contrario servirebbe una forte impronta politica ma Fico sembra non averne la forza”.

La chiosa è sulla sanità: “Il presidente è intenzionato a tenere per sé la delega e anche qui siamo in continuità con il passato recente, fatto di disastri. De Luca non ha mai voluto nominare un assessore alla sanità, come noi invece abbiamo auspicato per anni, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E pensare che il suo successore si è presentato come l’uomo del cambiamento”.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE