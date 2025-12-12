Droga, in corso blitz Carabinieri

Blitz dei carabinieri tra le province di Salerno e Napoli: in esecuzione arresti.

Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno, dal 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e dal Nucleo Cinofili di Sarno, stanno eseguendo, sulle province di Salerno e Napoli, un provvedimento che prevede misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale di arma comune da sparo, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, sfruttamento della prostituzione, estorsione e rapina.

