Il cuore nella ricerca, convegno al Baia

Sono talmente rapidi e continui i progressi della ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari che solo un aggiornamento continuo di tutti coloro che lavorano nel settore, può consentirne l’applicazione.

Questo e’ uno degli aspetti che saranno affrontati nel convegno nazionale “Cardiovascolar Opinions and Research Evidence il 23 e il 24 ottobre prossimi al Baia Hotel a Vietri sul Mare (Sa) a partire dalle ore 9.30. “Core 2O25”, responsabile scientifico il Professore Gennaro Galasso, sarà anche un momento per promuovere la sinergia fra innovazione tecnologica, gestionale, clinica e farmacologica in un contesto in cui le novità come il Remote Monitoring, la Telemedicina le nuove terapie per le malattie rare cardiovascolari e il miglioramento costante delle procedure interventistiche strutturali cardiache aprono a nuove prospettive di cura per queste patologie.

In questo contesto la gestione multidisciplinare diventa un’esigenza imprescindibile. Nel convegno dibattiti, discussioni di casi clinici e coinvolgimento dei principali opinion leader del settore con diverse letture magistrali.

I lavori saranno introdotti dal direttore del dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno il prof. Annibale Alessandro Puca, dal direttore della cattedra di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare del DIPMED il prof. Carmine Vecchione, pro Rettore dell’Università degli Studi di Salerno e dal Presidente dell’ Ordine dei Medici di Salerno dottore Giovanni D’Angelo.

