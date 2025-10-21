Il cuore nella ricerca, convegno al Baia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Pasticceria
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Sono talmente rapidi e continui i progressi della ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari che solo un aggiornamento continuo di tutti coloro che lavorano nel settore, può consentirne l’applicazione.

Questo e’ uno degli aspetti che saranno affrontati nel convegno nazionale “Cardiovascolar Opinions and Research Evidence il 23 e il 24 ottobre prossimi al Baia Hotel a Vietri sul Mare (Sa) a partire dalle ore 9.30. “Core 2O25”, responsabile scientifico il Professore Gennaro Galasso, sarà anche un momento per promuovere la sinergia fra innovazione tecnologica, gestionale, clinica e farmacologica in un contesto in cui le novità come il Remote Monitoring, la Telemedicina le nuove terapie per le malattie rare cardiovascolari e il miglioramento costante delle procedure interventistiche strutturali cardiache aprono a nuove prospettive di cura per queste patologie.

In questo contesto la gestione multidisciplinare diventa un’esigenza imprescindibile. Nel convegno dibattiti, discussioni di casi clinici e coinvolgimento dei principali opinion leader del settore con diverse letture magistrali.

I lavori saranno introdotti dal direttore del dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno il prof. Annibale Alessandro Puca, dal direttore della cattedra di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare del DIPMED il prof. Carmine Vecchione, pro Rettore dell’Università degli Studi di Salerno e dal Presidente dell’ Ordine dei Medici di Salerno dottore Giovanni D’Angelo.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE