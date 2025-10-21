Allerta meteo dalle 13 a mezzanotte

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi, martedì 21 ottobre, fino alla mezzanotte.
Zone interessate: tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.
Scenario: Sono possibili temporali improvvisi e intensi a scala locale anche se di breve durata. Si potranno verificare anche fulmini, grandine, raffiche di vento.
Rischio idrogeologico: attenzione ad allagamenti, esondazioni, caduta massi, frane e fenomeni simili.
Agli enti locali si raccomanda di attivare i Centri Operativi Comunali e di attivare tutte le misure per mitigare e contrastare il rischio connesso allo scenario meteo.
Prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti.
L’allerta termina alle 23.59 di oggi, salvo proroghe.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.