Allerta meteo dalle 13 a mezzanotte

Redazione Gazzetta di Salerno
La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi, martedì 21 ottobre, fino alla mezzanotte.
Zone interessate: tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.
Scenario: Sono possibili temporali improvvisi e intensi a scala locale anche se di breve durata. Si potranno verificare anche fulmini, grandine, raffiche di vento.
Rischio idrogeologico: attenzione ad allagamenti, esondazioni, caduta massi, frane e fenomeni simili.
Agli enti locali si raccomanda di attivare i Centri Operativi Comunali e di attivare tutte le misure per mitigare e contrastare il rischio connesso allo scenario meteo.
Prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti.
L’allerta termina alle 23.59 di oggi, salvo proroghe.

