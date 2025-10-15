I Tre Dell’Ave Maria tornano in orbita su Web Radio Francesco

Un annuncio che sa di ironia, creatività e un pizzico di follia: Dal 18 Ottobre, Web Radio Francesco inaugura una nuova era radiofonica con uno spot davvero fuori dal comune, che vede protagonisti i tre giovani ebolitani del progetto I Tre Dell’Ave Maria nei panni di iconici astronauti. Con la partecipazione del parroco Padre Salvatore Mancino, lo spot – al tempo stesso demenziale e geniale – sta già raccogliendo molte visualizzazioni e sta facendo parlare il popolo del web

L’ideazione è dell’ebolitano Andrea Della Rocca, blogger e volto noto nei circuiti culturali campani e internazionali nonchè membro del trio radiofonico. Sul suo sito ufficiale si legge che, nel corso della carriera, ha condotto interviste con nomi come Kabir Bedi, Leee John, Larry Joe Campbell e molti altri. Proprio Leee John è parte essenziale del progetto, perché la colonna sonora dello spot – “Illusion” – è uno dei suoi brani più iconici

Nel promo, i tre ragazzi – “astronauti” dell’onda radiofonica – accompagnano l’ascoltatore in un viaggio verso la nuova stagione di Web Radio Francesco, promettendo ospiti prestigiosi, rubriche, interviste e tanto divertimento. Il tono è volutamente ironico e visionario: un mix di sacro e profano, di sacralità parrocchiale e follia radiofonica.

Web Radio Francesco, emittente legata alla Comunità di Santa Maria del Carmine e all’Oratorio ANSPI San Francesco di Eboli, è da sempre spazio per musica, cultura, spiritualità e territorio. Con “I Tre Dell’Ave Maria”, l’emittente compie un salto creativo, trasformando l’annuncio di stagione in una piccola performance mediatica: l’astronave diventa metafora del salto verso un tempo nuovo, più audace e stimolante.

“Tre astronauti sono pronti a guidarvi in una nuova stagione radiofonica… DAL 18 OTTOBRE niente sarà come prima!”

Lo spot – già in circolazione sui canali social e sul sito di Web Radio Francesco – è la prima tappa di una comunicazione pensata per giocare con l’immaginazione del pubblico, incuriosire e far crescere l’attesa. Ospite della prima puntata Giuliano Del Gaudio, attore italiano che ha recitato in diverse fiction di successo come “Gomorra”, “Squadra Antimafia”, “I Bastardi di Pizzofalcone 2”, “Un posto al sole” e “Furore, il vento della speranza”

Non vi resta che restare connessi!

