Premio Angelo Vassallo, la sesta edizione

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, in collaborazione con l’Associazione Battiti di Pesca, annuncia l’apertura della VI Edizione del Concorso Nazionale “Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” per l’anno scolastico 2025/2026. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il Premio si conferma un appuntamento centrale per le scuole italiane che credono nell’Educazione Civica come strumento fondamentale per formare cittadini responsabili, consapevoli e impegnati nella costruzione di una società più giusta.

Il tema guida di questa edizione trae ispirazione da una delle frasi più emblematiche di Angelo Vassallo: “Dobbiamo agire nella legge, camminare con la legge, così facendo saremo inattaccabili.” Un messaggio forte, un monito alle giovani generazioni affinché comprendano che la legalità non è solo un principio astratto, ma un percorso quotidiano, fatto di coraggio, coerenza e rispetto per le istituzioni e per la comunità.

Il concorso, rivolto alle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, invita gli studenti a confrontarsi attraverso opere letterarie, artistiche, multimediali e musicali, sviluppando tre grandi assi tematici: legalità e giustizia civile; tutela ambientale e sviluppo sostenibile; contrasto alla violenza e cultura del rispetto.

Ancora una volta, la Commissione del Premio – composta da docenti, giornalisti e rappresentanti del mondo culturale – valuterà i lavori in base a originalità, aderenza al tema e capacità di trasmettere i valori incarnati dal Sindaco Pescatore. I finalisti saranno selezionati entro il 28 marzo 2026 e, come tradizione, saranno sottoposti anche al voto popolare tramite la pagina Facebook del Premio.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 22 novembre 2025, mentre i lavori potranno essere inviati entro il 7 marzo 2026. Per qualsiasi richiesta o informazione, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: Premio@fondazionevassallo.it

La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di maggio 2026 a Roma, presso il Palazzo Valentini, in una giornata dedicata al talento e all’impegno civile degli studenti italiani. La Fondazione desidera sin d’ora esprimere un sentito ringraziamento ai Dirigenti scolastici, ai Docenti referenti e a tutte le Studentesse e Studenti che, anche in questa edizione, sceglieranno di mettersi in gioco per raccontare l’Italia che desiderano: un Paese libero da illegalità, sensibile alla tutela del territorio e capace di futuro.

“Questo Premio non è solo un concorso, ma una risposta civile. Ogni elaborato, ogni parola, ogni immagine dei ragazzi rappresenta un atto di coraggio verso una società migliore. Mio fratello Angelo ci ha insegnato che la legalità si pratica, non si proclama. Vogliamo che i giovani comprendano che ‘camminare nella legge’ significa essere liberi, forti e inattaccabili. Continueremo a portare la sua voce nelle scuole, perché da lì nasce la speranza di un’Italia più giusta e rispettosa del bene comune.” A dirlo è il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, Dario Vassallo.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e l’Associazione Battiti di Pesca rinnovano il loro impegno nel promuovere i valori di legalità, sostenibilità e cittadinanza attiva, certi che l’esempio di Angelo Vassallo continuerà a ispirare generazioni di giovani italiani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...