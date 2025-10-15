UniSa, sospeso docente

In data odierna l’Ateneo ha ricevuto notifica delle misure adottate nei confronti del prof. Carmine Alfano da parte della Procura di Salerno e procederà pertanto agli atti consequenziali.
Il professor Carmine Alfano dell’Università degli Studi di Salerno (UNISA), è accusato di gravi comportamenti nei confronti degli studenti.
Le contestazioni includono:
- Favoritismi accademici: Alfano avrebbe agevolato alcuni studenti in modo arbitrario.
- Stalking e vessazioni: sono emerse segnalazioni di pressioni psicologiche e atteggiamenti persecutori verso studenti e studentesse.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.