UniSa, sospeso docente

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
In data odierna l’Ateneo ha ricevuto notifica delle misure adottate nei confronti del prof. Carmine Alfano da parte della Procura di Salerno e procederà pertanto agli atti consequenziali.

Il professor Carmine Alfano dell’Università degli Studi di Salerno (UNISA), è accusato di gravi comportamenti nei confronti degli studenti.

Le contestazioni includono:

  • Favoritismi accademici: Alfano avrebbe agevolato alcuni studenti in modo arbitrario.
  • Stalking e vessazioni: sono emerse segnalazioni di pressioni psicologiche e atteggiamenti persecutori verso studenti e studentesse.

