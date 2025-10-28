I Concerti del Martucci, ultimi due appuntamenti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Ultimi appuntamenti autunnali delle rassegne del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno: due serate finali da non perdere.

Martedì 28 ottobre (ore 20.00) – Centro Pastorale San Giuseppe, Pastena
Ultimo appuntamento della rassegna “I Concerti del Martucci” con il Coro Pop a Cappella del Conservatorio, diretto da Alessandro Tino. Un viaggio nella vocalità contemporanea che chiude una stagione di grande partecipazione e calore del pubblico.

Giovedì 30 ottobre (ore 19.00) – Chiesa di Sant’Anna al Porto
Chiusura della rassegna “I Concerti dei Docenti di Chitarra” con il Duo Chissax, formato da Gianfranco Brundo (sax soprano) e Antonio Grande (chitarra). In programma musiche di Laurent Boutros, Antonio Grande, Ariel Ramirez, Ennio Morricone, Ada Gentile e Astor Piazzolla, per un finale di raffinata eleganza e virtuosismo.

Ingresso libero e gratuito.

