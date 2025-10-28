Limoni e terrazzamenti di Amalfi Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale

I limoni e i terrazzamenti di Amalfi diventano Patrimonio agricolo di importanza mondiale GIAHS. L’Antica Repubblica Marinara di Amalfi sarà protagonista della cerimonia di designazione dei 28 nuovi sistemi di Patrimonio agricolo tra 14 Paesi di tutto il mondo (portando il numero totale di sistemi di patrimonio riconosciuti a livello mondiale a 102) che si svolgerà a Roma, presso la sede principale della FAO, venerdì 31 ottobre 2025.

A ricevere il prestigioso riconoscimento globale interverrà il Sindaco Daniele Milano con la consigliera con delega all’agricoltura prof.ssa Antonietta Amatruda, accompagnati da una delegazione composta dal Parco dei Monti Lattari e dai protagonisti del sistema agricolo amalfitano.

«Siamo molto orgogliosi. I terrazzamenti agricoli di Amalfi in pietra a secco coltivati con limoneti, uliveti e vigneti sono diventati patrimonio dell’umanità per l’agricoltura. La nostra città sarà premiata insieme a 14 Paesi del mondo, in un itinerario che si snoda dall’Asia all’Europa, dall’Africa all’America Latina – sottolineano il Sindaco Daniele Milano e la consigliera con delega all’agricoltura prof.ssa Antonietta Amatruda – Le tre nuove designazioni GIAHS indicate dalla FAO – di cui Amalfi in Italia e due in Giappone – mettono in risalto l’agrobiodiversità, le conoscenze tradizionali e il patrimonio culturale. Un percorso che parte da lontano da un’intuizione lungimirante, che vede impegnata la nostra Amministrazione Comunale da quasi dieci anni. Prima con la conquista dell’iscrizione nel Registro nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero dell’Agricoltura nel 2018, di cui eravamo e siamo l’unico sito della Campania. Subito dopo, abbiamo avviato l’iter a questo programma internazionale della FAO: un dossier particolarmente complesso – redatto dall’arch. Giorgia De Pasquale – che, dopo una fase di consultazione con le istituzioni, gli agricoltori e coloro che curano i terrazzamenti pur non essendo agricoltori di professione, ha richiesto numerose revisioni. Abbiamo intrapreso questo percorso e promosso questa candidatura per accendere, innanzitutto, i riflettori sull’agricoltura eroica. Da un lato, per impegnarci per la sua tutela e, dall’altro, per sensibilizzare le istituzioni superiori a prevedere particolari misure per il sostegno materiale di questo delicato sistema. Ci abbiamo creduto con forza e questo riconoscimento lo dedichiamo a tutti coloro che, con grande sacrificio e passione, sono stati e sono il cuore pulsante di questo sistema agricolo che, oggi, è patrimonio mondiale».

La FAO descrive le “Limonaie e i terrazzamenti di Amalfi”, come “un sistema agricolo a basso impatto ambientale e ricco di biodiversità, radicato in secoli di conoscenza”. Un patrimonio resiliente, che sostiene i mezzi di sussistenza, protegge il suolo e l’acqua e preserva l’identità dell’agricoltura montana mediterranea, presentando un elevato livello di agrobiodiversità attraverso terrazze coltivate, adattandosi ai pendii ripidi e all’esposizione al mare.

La cerimonia di premiazione GIAHS 2025 (Globally Important Agricaltural Heritage Systems) presso la sede della FAO, si inserisce tra le celebrazioni per l’80° anniversario dell’organizzazione. Moderata da Kaveh Zahedi, Direttore dell’Ufficio per i Cambiamenti Climatici, la Biodiversità e l’Ambiente, la sessione inaugurale si aprirà alle ore 10 con un videomessaggio del Direttore Generale della FAO Qu Dongyu, discorsi programmatici e videomessaggi di ospiti illustri, e un intervento del Vicedirettore Generale della FAO Godfrey Magwenzi, che consegnerà i certificati ai 28 nuovi sistemi GIAHS.

Il programma proseguirà con il vernissage della mostra GIAHS e nel pomeriggio con le session dedicate al dialogo politico e al talk show con le voci e il racconto dell’esperienza diretta dei sistemi del patrimonio agricolo premiati. Sarà possibile seguire l’evento in diretta al link: https://www.fao.org/webcast/detail/102-agricultural-treasures–giahs-award-ceremony-and-exhibition/en

La premiazione alla FAO sarà anticipata martedì 28 ottobre 2025 dal Convegno presso la Sala della Lupa alla Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio) dal titolo “Prospettive e Valorizzazione delle aree interne: i paesaggi rurali storici d’Italia patrimonio nazionale”. Tra i relatori della sessione pomeridiana, con inizio alle ore 14:30, interverrà il Sindaco Daniele Milano, rappresentante del “Paesaggio dei limoneti, vigneti e boschi nel territorio del Comune di Amalfi”, inserito tra i 33 paesaggi dislocati in tutta Italia riconosciuti come patrimonio nazionale.

Sarà possibile seguire la giornata di studi e di confronto, tesa a delineare le prospettive future e gli obiettivi strategici per la valorizzazione dei territori rurali storici, in diretta streaming all’indirizzo https://webtv.camera.it/

