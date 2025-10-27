Malintesi. L’Occidente e gli altri, giovedì 30 al Museo di Pontecagnano

Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 19.30 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ‘Gli Etruschi di frontiera’, afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Campania, guidata da Luigina Tomay, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, retto da Giuseppe Lanzara, ospiterà la rappresentazione teatrale “Malintesi. L’Occidente e gli altri” messa in scena dall’antropologo Paolo Apolito, da Alessandro Tedesco e Giuseppe Falivene, con la partecipazione di Alessandro Tedesco.

L’opera, una storia tragica in forma comica, è incentrata sul tema dei razzismi e suprematismi che hanno alimentato per secoli il pensiero occidentale ed evidenzia, in maniera grottesca, i terribili malintesi e fraintendimenti frutto anche della manipolazione dei risultati della ricerca nelle scienze umane.

La genesi della rappresentazione è spiegata dall’autore stesso «Fu quando stavo preparando una lezione-spettacolo per i miei studenti, e mi trovai a mettere nello stesso quadro sintetico la tragedia dei razzismi e suprematismi con cui l’Occidente ha alimentato per secoli il suo complesso di superiorità nei confronti degli altri. “Ma non è possibile!”, mi dicevo, e paradossalmente mi veniva da ridere, “non è possibile!” continuavo a dirmi. E trattenevo la risata, perché me ne vergognavo quasi. Risata, poiché grottesco era il quadro che mi trovavo davanti. Dopo tanti anni ho deciso di riportare in scena questa lezione facendola spettacolo, perché ne sento una imprevista attualità».

L’iniziativa sarà introdotta dalla direttrice del Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico, Serena De Caro, e dall’assessore alle Politiche Culturali di Pontecagnano Faiano, Roberta D’Amico.

Paolo Apolito ha insegnato Antropologia culturale all’Università Roma Tre e all’Università degli Studi di Salerno e ha presieduto il Comitato nazionale per la valorizzazione delle tradizioni culturali italiane, istituito dal Ministero dei beni e delle attività culturali. Studia i fenomeni religiosi e rituali, le feste, le visioni mariane, recentemente i ritmi e la musicalità comunicativa. Autore, inoltre, di rappresentazioni teatrali che porta in scena come “antropologo a domicilio”.

 

 

Info

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano eParco archeologico di Pontecagnano

Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

+39 089 848181 |drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

FB: museopontecagnano | IG: museomap_pontecagnano | X: MuseoMAP

