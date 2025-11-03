Givova Scafati, sconfitta in casa contro Cento

Ancora una volta i troppi passaggi a vuoto durante la partita fanno capitolare la Givova Scafati. Anche con Cento in casa, dopo il ko di Cividale, arriva la sconfitta. La seconda consecutiva per i gialloblu. Con un attacco troppo spesso asfittico, addirittura solo 14 punti nel primo quarto e 15 nel terzo, e la difesa che fa registrare eccessivi passaggi a vuoto nei momenti decisivi del match: 29 punti subiti nell’ultimo periodo. Solo Pullazi (22 punti) e Mascolo (17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) – e Fresno quando chiamato in campo – sono gli ultimi a mollare. Poco apporto anche dagli americani, Allen appena 7 punti, e Caroti che chiude con uno 0 su 7 al tiro, e due punti che arrivano solo ai liberi, che non rappresentano il suo standard di gioco. Per Cento, invece, un super Berdini autore di 25 punti e un consistente Davis che ne mette 22.

Starting five:

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi

Sella Cento: Berdini, Devoe, Conti, Fall, Davis

La partita:

L’equilibrio in campo dura solo qualche minuto, anzi il tempo di assistere a 4 punti e una stoppata di Iannuzzi, un canestro di Mascolo e un libero di Walker per il 7-4 d’avvio. Poi i gialloblu perdono temporaneamente la bussola e si fanno infilare con un parziale 8-0, targato soprattutto Berdini-Devoe. E così al 5’ è 7-12 per gli ospiti, poi fino al 9-16 (+7 e massimo vantaggio Cento). Alla Givova manca energia. Ma è quella che offrono, entrati in campo, Fresno e Pullazi. Così alla fine del primo quarto il gap è parzialmente ricucito: 14-18. Il secondo periodo si apre nel segno di Walker. E’ sua la tripla che al 13’ riporta in parità il match a quota 20. La gara acquisisce energia. Anche perché Scafati riesce ad uscire dal torpore difensivo e in attacco la circolazione di palla diventa più efficace. Le triple di Italiano e Pullazi, sono la replica a due canestri di Moretti e Conti. Così al 15’ c’è il sorpasso: 29-25. Ed è anche la scintilla che accende Mascolo, tra assist e triple il capitano guida la carica. A due minuti dal riposo lungo è 40-30 (+10 e massimo vantaggio per i gialloblu). La ripresa è ancora nel segno di Pullazi, con un nuovo massimo vantaggio al 22’, +15 quando il tabellone segna 51-37. Ma gli ospiti approfittano di un nuovo passaggio a vuoto della Givova. E lentamente, ma sempre con efficacia, risalgono la china. Al 26’ il vantaggio dei gialloblù è più che dimezzato (55-48). L’inerzia non cambia, Cento continua a macinare gioco e all’ultimo mini-riposo è 62-57. Addirittura, i biancorossi arrivano a -1 al 33’ con un canestro di Berdini da tre: 68-67. Per fortuna della Givova, Mascolo indossa la canotta gialloblu. Infila due canestri consecutivi e ruba una palla e Scafati respira. Quando mancano 5 minuti e 45 secondi al termine lo score è 72-67. I padroni di casa ricominciano a mettere energia su entrambi i lati del campo. Pullazi è indomabile, Allen riesce a realizzare dal pitturato. Al 37’ sono di due i possessi pieni di distanza (77-71). Ma Davis e Berdini non sono dello stesso parere. Bucano la retina scafatese in sequenza. Così a due minuti dalla sirena finale, Cento effettua il sorpasso (80-81). Il canestro diventa piccolo per tutti e la palla molto più pesante. Per un minuto e mezzo non segna nessuno. Poi Berdini, ancora lui, inventa una giocata da tre. E a 30 secondi dal termine, Cento è in vantaggio di 4: 80-84. Scafati non rientra più e il match va in archivio sull’82-87.

Il commento di coach Alberto Mazzetti:

“Abbiamo fatto una partita senza ombra di dubbio orribile negli ultimi due quarti, non avevamo voglia di vincere. E’ stata, la nostra, una gara vergognosa. Non abbiamo fatto nulla per ottenere il successo. Se non giochi con fame, non arriveranno i risultati. Cento merita i complimenti, hanno avuto atteggiamento giusto a differenza nostra. Il nostro livello è stato davvero basso. I problemi ci sono e non possiamo nasconderli”.

Givova Scafati-Sella Cento: 82-87 (14-18, 33-18, 15-21)

Givova Scafati: Walker 11, Chiera 6, Iannuzzi 8, Mollura, Allen 7, Italiano 5, Mascolo 17, Pullazi 22, Caroti 2, Fresno 4.

Head coach Alberto Mazzetti, assistenti Van Den Hende e Chiariello.

Sella Cento: Scarponi, Tanfoglio, Piazzi, Conti 6, Berdini 25, Devoe 12, Moretti 4, Davis 22, Fall 4, Tiberti 14.

Head coach: Emanuele Di Paolantonio, assistenti Dalmonte e Tosarelli

