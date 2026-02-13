Fonderie Pisano, Salute e Vita chiede incontro a Commissario

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Salute e Vita e l’Associazione Medicina Democratica, che da anni si battono per ristabilire il diritto alla salute e alla vita nella Valle dell’Irno, in vista della prossima conferenza dei servizi convocata nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alle Fonderie Pisano, premesso che:

  • La vicenda riguarda l’emergenza ambientale e sanitaria che insiste nel territorio comunale in località Fratte a via dei Greci;
  • Il Sindaco di Salerno svolge un ruolo di primo responsabile della salute pubblica, essendo autorità sanitaria locale;
  • Con sentenza del 6 maggio 2025 (L.F. e altri c. Italia, ricorso n. 52854/18), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, stabilendo che le autorità nazionali hanno omesso di proteggere adeguatamente i residenti dei comuni di Salerno, Pellezzano e Baronissi esposti all’inquinamento prodotto dallo stabilimento “Fonderie Pisano”.

 

CHIEDONO

un incontro da parte della S.V. per poter esporre la vicenda e garantire che l’Ente Comune di Salerno possa, attraverso i suoi dirigenti, partecipare compiutamente al prossimo tavolo istituzionale convocato per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alle Fonderie Pisano del 18.02.2026 e in quella sede esprimere un parere sulla vicenda volto a diniegare, e per motivi urbanisti, e per motivi ambientali e sanitari, l’Autorizzazione all’opificio.

Ritenuta la gravità della situazione attendiamo fiduciosi un riscontro positivo da parte della S.V. data l’importanza e l’urgenza della questione sanitaria.

 

In attesa

 

Lorenzo Forte

Comitato Salute e Vita

 

Paolo Fierro

Medicina Democratica

