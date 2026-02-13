Inaugurata biblioteca Volta la Carta

E’ stata inaugurata in Via Mauri a Salerno, presso il Centro Polifunzionale “Tangram “unitamente al Villaggio di Esteban, in collaborazione con l’associazione l’Ipotenusa una nuova biblioteca “Volta la carta”, dedicata a Donata De Falco, moglie di Paolo Romano della storica Associazione Ipotenusa, che da decenni organizza, ospita e soprattutto rende un servizio eccellente a minori in difficoltà e a ragazzi di ogni età con diverse abilità, da sempre accolti e organizzati nelle numerose attività sul territorio salernitano.

Donata De Falco è stata una donna davvero eccezionale nella sua semplicità di docente, ma soprattutto moglie e madre, non solo dei suoi figli naturali, ma di decine di bambini e ragazzi affidatari. Tutti figli amati.

La Biblioteca sarà solo l’inizio di un percorso che vedrà i volontari dell’Ipotenusa impegnati in una serie di laboratori aperti al territorio.

In una città dove librerie, edicole , biblioteche chiudono loro aprono non solo ai meravigliosi ragazzi che frequentano le associazioni , le case famiglia, i centri polifunzionali, ma al quartiere, al territorio e questo fa onore a chi crede nella possibilità di andare oltre il dolore, la perdita, il disagio per realizzare luoghi d’incontro accoglienti e utili alla comunità reale, oltre il virtuale.

Presenti, partecipi e impegnati personalmente da sempre all’inaugurazione della Biblioteca della zona orientale della città, con una vera e propria festa tra amici, i rispettivi presidenti del “Villaggio di Esteban” e del centro “Tangram”, Mimmo Parente e Carlo Noviello.

Il “Villaggio di Esteban” dal 1997 si propone di prevenire e contrastare l’esclusione sociale, per favorire l’inserimento nei contesti vitali delle persone che vivono una situazione di disagio e per promuoverle e realizzarne lo sviluppo, realizza la propria missione attraverso la promozione di interventi sociali, sanitari, educativi, formativi, culturali, animativi per rispondere in maniera efficace ed incisiva ai bisogni dell’infanzia, dei bambini e ragazzi difficili, delle persone con disabilità fisica e psichica e con disagio mentale, degli anziani e delle famiglie multi-problematiche.

Il Centro Polifunzionale “Tangram” è collegato con le sue attività al Villaggio di Esteban e svolge un ruolo essenziale sul territorio.

Proprio per questa ragione sociale nella nuova Biblioteca” Vola la carta” saranno organizzati atelier letterari gestiti dalla pedagogista Gina Tramutola in collaborazione con volontari dell’Ipotenusa e ci saranno momenti aperti al territorio. Sono già arrivate le prime donazioni di libri e si continuerà in futuro a creare un’atmosfera magica, grazie anche al clima rilassante di piacevoli momenti di pausa in compagnia come quella che si è respirata alla festa dell’inaugurazione.

Una gioia condivisa dove musica, abbracci, letture incrociano il valore della socialità senza rituali, senza differenze, dove ognuno è portatore sano di bellezza nell’incontro che ci rende tutti più umani.

Gilda Ricci

