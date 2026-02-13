Inaugurata biblioteca Volta la Carta

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

E’ stata inaugurata in Via Mauri a Salerno,  presso il Centro Polifunzionale “Tangram “unitamente  al Villaggio di Esteban, in collaborazione con l’associazione l’Ipotenusa  una  nuova  biblioteca “Volta la carta”,  dedicata a Donata De Falco, moglie  di Paolo Romano della storica Associazione Ipotenusa, che da decenni  organizza, ospita e soprattutto rende un servizio eccellente a minori  in difficoltà e a ragazzi di ogni età  con  diverse abilità, da sempre  accolti e  organizzati nelle numerose attività sul territorio salernitano.

Donata De Falco è stata una donna davvero eccezionale nella sua semplicità di docente, ma soprattutto moglie e madre, non solo dei suoi figli naturali, ma di decine di bambini e ragazzi affidatari. Tutti figli amati.

La  Biblioteca  sarà solo l’inizio di un percorso che vedrà i volontari dell’Ipotenusa impegnati in una serie di laboratori aperti al territorio.

In una città dove librerie, edicole , biblioteche chiudono loro aprono non solo ai meravigliosi ragazzi che  frequentano le associazioni , le case famiglia, i centri polifunzionali, ma al quartiere, al territorio e questo  fa onore  a chi  crede nella possibilità di andare oltre il dolore, la perdita, il disagio per  realizzare  luoghi d’incontro  accoglienti e utili alla comunità reale, oltre il virtuale.

Presenti, partecipi  e  impegnati  personalmente da sempre  all’inaugurazione della Biblioteca della zona orientale della città, con una vera e propria festa tra  amici, i rispettivi presidenti del “Villaggio di Esteban” e del centro “Tangram”, Mimmo Parente e Carlo Noviello.

Il “Villaggio di Esteban” dal  1997 si propone di prevenire e contrastare l’esclusione sociale, per favorire l’inserimento nei contesti vitali delle persone che vivono una situazione di disagio e per promuoverle e realizzarne lo sviluppo,  realizza la propria missione attraverso la promozione di interventi sociali, sanitari, educativi, formativi, culturali, animativi per rispondere in maniera efficace ed incisiva ai bisogni dell’infanzia, dei bambini e ragazzi difficili, delle persone con disabilità fisica e psichica e con disagio mentale, degli anziani e delle famiglie multi-problematiche.

Il Centro Polifunzionale “Tangram”  è collegato con le sue attività al Villaggio di Esteban e  svolge un ruolo  essenziale sul territorio.

Proprio per questa ragione sociale  nella nuova Biblioteca” Vola la carta”   saranno organizzati  atelier letterari gestiti dalla pedagogista Gina Tramutola in collaborazione con volontari dell’Ipotenusa e ci saranno momenti aperti al territorio. Sono già arrivate le prime donazioni di libri  e si continuerà in futuro a creare un’atmosfera magica, grazie anche al clima rilassante di piacevoli momenti di pausa in compagnia come  quella che si è respirata alla festa dell’inaugurazione.

Una gioia condivisa  dove musica, abbracci, letture incrociano il valore della socialità senza rituali,  senza differenze,  dove ognuno è portatore sano di bellezza nell’incontro  che ci rende tutti più umani.

Gilda Ricci

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE