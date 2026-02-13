Amazon, i 3 prodotti più venduti a Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Amazon.it annuncia di aver garantito ai clienti Prime in Italia le consegne più veloci di sempre. Nel 2025 sono stati consegnati oltre 230 milioni di prodotti ai clienti Prime in Italia, in giornata o in un giorno.  A livello globale, Amazon ha consegnato oltre 13 miliardi di prodotti ai clienti Prime in giornata o in un giorno, registrando per il terzo anno consecutivo una performance da record. Inoltre, nel 2025 i clienti Prime in tutto il mondo hanno risparmiato complessivamente 105 miliardi di dollari grazie alle consegne veloci e gratuite.

La consegna veloce e gratuita su decine di milioni di prodotti rimane uno dei principali vantaggi per i clienti Prime e consente loro di risparmiare tempo e denaro, anno dopo anno. Nel 2025, i clienti Prime in Italia hanno risparmiato oltre 135 euro grazie alle consegne veloci e gratuite, un valore pari a quasi 3 volte il costo di un abbonamento annuale a Prime.

 

Crescita delle consegne in giornata

L’opzione di consegna in giornata è sempre più popolare tra i clienti italiani. Nel 2025, i clienti in Italia hanno effettuato quasi 3 milioni di ordini di prodotti per tutti i giorni con consegna in giornata, per un totale di oltre 6 milioni di prodotti nel corso dell’anno. Le categorie più richieste per la consegna in giornata includono alimentari, cura della persona e prodotti per la casa, dimostrando come i clienti apprezzino la comodità di ricevere rapidamente prodotti di uso quotidiano. La consegna in giornata è gratuita per i clienti Prime per ordini di importo superiore a 29 euro, ed è disponibile al costo di 8,99 euro per i clienti non iscritti a Prime.

 

A livello europeo, i clienti hanno effettuato oltre 65 milioni di ordini di prodotti per tutti i giorni con consegna in giornata, per un totale di oltre 129 milioni di prodotti.

Nello specifico a Salerno i tre prodotti più venduti lo scorso anno sono stati batterie al litio, profumatore per ambienti e carta da cucina.

