Farà giorno, domenica 22 al Teatro Genovesi

Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) terzo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. A salire sul palco sarà la Compagnia La Cricca di Taranto con la commedia in due atti Farà giorno di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi. La regia è di Aldo L’Imperio.

“Farà giorno” è uno spettacolo intenso e allo stesso tempo ricco di humour, già grande successo del passato con protagonista sia Gianrico Tedeschi che successivamente Antonello Fassari. La scena si sviluppa nella stanza di Renato, vecchio partigiano e medaglia d’oro al valore della Resistenza, che si imbatte incidentalmente con Manuel, teppistello di periferia con spiccate simpatie nazifasciste. L’incontro e lo scontro verte sulle differenti posizioni morali dei personaggi o sull’accettazione indotta di uno di loro, sul loro passato e il loro presente in una società sempre più disgregata, dove sembra più difficile trovare principi fondanti comuni. È così che due mondi tanto distanti per età̀ e cultura, due espressioni così caratterizzanti della storia del nostro paese, si scontrano e s’incontrano, tra momenti esilaranti, sorprese e inganni.

L’inaspettato e improvviso ritorno a casa di sua figlia Aurora è, per Renato, l’evento che riapre la strada a dolorosi ricordi, ma anche alla speranza di una riconciliazione in cui ormai non credeva quasi più: li hanno separati trent’anni di silenzio e di lontananza ma, ancora prima di questo, la scelta di vita di Aurora e la decisione più difficile che un padre possa prendere. Ne nasce uno scambio reciproco molto più̀ profondo di quanto loro stessi potessero mai sperare e sospettare. Nell’interazione, i tre scoprono debolezze, paure, e il proprio orgoglio.

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione artistica di Enzo Tota, ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano. A sostenere l’iniziativa anche il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

Gli altri spettacoli in programma. Il Festival riprenderà domenica 8 marzo con la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) e lo spettacolo Fuori dalla stanza di Marco Balma. Domenica 15 marzo sarà protagonista la Compagnia La Corte dei Folli di Fossano (CN) con Una teiera sbeccata di Stefano Sandroni, seguita domenica 22 marzo dalla Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze, che presenterà Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, in adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. L’ultimo spettacolo in cartellone è in programma domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in Nunca Mas di Gerry Moio.

A chiudere la XVII edizione, domenica 19 aprile, sarà la serata finale di premiazioni, con uno spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Info e prenotazioni: 338 2041379 – 347 6178242

