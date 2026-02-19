Meteo, dalle 18 anche allerta gialla

Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci.

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla e ha prorogato la vigente allerta meteo per vento forte e mare agitato.