Meteo, dalle 18 anche allerta gialla

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci.
In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla e ha prorogato la vigente allerta meteo per vento forte e mare agitato.
Dalle 16 di oggi, giovedì 19 febbraio alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio, su tutta la Campania, si prevedono “precipitazioni sparse anche a carattere di intenso rovescio o temporale. Venti forti sud-occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.
Si ricorda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile, di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale, di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

