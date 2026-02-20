Le BCC verso la parità di genere, incontro mercoledì 25

Il 25 febbraio alle ore 10:30 presso la sede della Federazione Banche di Comunità Campania e Calabria a Salerno (Via G. De Crescenzo) il presidente della Federazione Amedeo Manzo, illustrerà il progetto per l’ottenimento della Certificazione Parità di Genere.

Progetto realizzato con il sostegno di Fondosviluppo, la consulenza di Focus Consulting e Formeta, in collaborazione con iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di tracciare nuovi percorsi per l’inclusione e la parità di genere all’interno del sistema bancario e delle comunità.

L’evento vede la partecipazione attiva e il sostegno di diverse realtà del Gruppo BCC Iccrea e del territorio: BCC Napoli, BCC Capaccio Paestum Serino, BCC Mediocrati, BCC Campania Centro, BCC Terra di Lavoro, Banca Montepaone, BCC Magna Grecia.

Nel corso della presentazione si discuterà di come il Credito Cooperativo possa agire da volano per una crescita sociale ed economica più equa, valorizzando il talento femminile e sostenendo le giovani generazioni.
“Costruire il futuro significa investire oggi nella parità. Le nostre banche non sono solo istituti finanziari, ma pilastri della comunità che hanno il compito di promuovere una cultura dell’inclusione”, spiega il presidente Amedeo Manzo, che sarà presente insieme alla vicepresidente Teresa Palmieri e al direttore generale della Federazione Francesco Vildacci. Interverranno i rappresentanti delle BCC che hanno partecipato al progetto e saranno inoltre presenti Giuseppe Li Volti e Giovanna D’Elia, rispettivamente ceo e HR & Culture Director di Focus Consulting, Marco Sprocati, ceo di Formeta, Teresa Palmieri, presidente di iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo.

