Fanfara dei Carabinieri in concerto a Ravello

Dopo la conclusione del Ravello Festival, il 28 agosto alle ore 20.30 la Fondazione Ravello, d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, ospita sul Belvedere di Villa Rufolo il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli.

La serata – a ingresso libero su prenotazione dal 21 agosto presso il box office di Piazza Duomo a Ravello (aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 14.00, tel. 089 858422; boxoffice@ravellofestival.com) – sarà presentata da Veronica Maya.

Un appuntamento speciale che unisce musica, tradizione e impegno civile con protagonista una compagine erede di una lunga tradizione che affonda le radici nella storia stessa dell’Arma, e propone un programma che presenta celebri colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams, brani d’opera e brani della tradizione capaci di esaltare la versatilità e l’impatto sonoro della formazione.

La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli è da sempre testimone del valore identitario e comunitario della musica, che accompagna le cerimonie istituzionali e allo stesso tempo incontra il pubblico nelle piazze, nelle scuole, nei teatri. La sua presenza a Ravello sottolinea il legame tra l’Arma e il territorio, in un contesto di grande prestigio artistico e culturale. Il concerto ha inoltre una finalità benefica: chi vorrà potrà effettuare una donazione al Fondo Assistenza Previdenza e Premi (F.A.P.P.) dell’Arma dei Carabinieri che destinerà la somma raccolta alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, deceduto recentemente in servizio durante un conflitto a fuoco in Puglia.

È possibile donare online cliccando qui.

In alternativa si può utilizzare il QR-code presente sulle locandine e nei programmi di sala oppure effettuare una donazione la sera del concerto all’interno di Villa Rufolo. www.ravellofestival.com; boxoffice@ravellofestival.com; tel. 089 858422

 

PROGRAMMA

 

Ravello, Belvedere di Villa Rufolo 28 agosto 2025, ore 20.30

Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli

Direttore Luogotenente C.S. M° Luca Berardo

Concerto di beneficenza:

John Williams, Schindler’s list

Ennio Morricone, La califfa

Giuseppe Verdi, “Stride la vampa” da Il trovatore

Ennio Morricone, The Mission

Classico napoletano, Anema e core

Jacob de Haan, Oregon

Niccolò Paganini, Capriccio n. 5

Gioachino Rossini, Finale dall’Ouverture del Guglielmo Tell

Georges Bizet, Preludio e Habanera da Carmen

Vittorio Monti – Richard Czerwonky, Csárdás

Ludwig van Beethoven, Arrangiamento mambo del primo movimento della Sinfonia n. 5

Leroy Anderson, The Typewriter

Giacomo Puccini, “Nessun dorma” da Turandot

