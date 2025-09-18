Da NewtechSI Academy corsi gratuiti

Tre corsi, tutti gratuiti, che partiranno nelle prossime settimane in Campania per permettere ai giovani di orientarsi nel mondo del lavoro, entrando già con competenze acquisite e una buona base di esperienza. E’ questa la missione della Fondazione ITS NewtechSI Academy, centro d’eccellenza per la formazione tecnica superiore nel mondo dei servizi alle imprese, che avvierà il Corso “Modelli Organizzativi standard, processi aziendali e Certificazioni” che si terrà a Salerno (scadenza iscrizioni 1 ottobre); il Corso “Assistant Store Manager”, a Gragnano (scadenza iscrizioni 4 ottobre) e il Corso “AI & Business Management” a Baronissi (scadenza iscrizioni 27 settembre).

Nella giornata di ieri, a Baronissi (SA), nella sede di Skills (via Cappella n.25 – Baronissi) si è tenuto l’Open Day “Scopri il tuo futuro” dedicato a chi desidera fare chiarezza sul proprio futuro formativo e professionale, alla ricerca di percorsi concreti e opportunità in linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro.

“Il corso in AI & Business management con profilo tecnico in uscita Tecnico Superiore per il Business Management e la Digital Strategy Aziendale – ha spiegato la responsabile del Corso, Sonia China – è un’opportunità concreta per i ragazzi e le ragazze in possesso di diploma. L’intelligenza artificiale e il digitale stanno trasformando profondamente le competenze ricercate dalle aziende: oggi quasi l’80% delle aziende in Italia investe in tecnologie avanzate ma non ha le competenze per sostenere il ritmo della trasformazione digitale. In un mercato sempre più competitivo, scegliere un ITS è la strada più concreta e veloce per trasformare innovazione e tecnologia in opportunità di lavoro reale. L’87% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dal titolo, e oltre il 93% è occupato in mansioni coerenti con il percorso di studi. Infine sono state scritte con un recente decreto, nuove regole per i concorsi pubblici. Il recente decreto riserva fino al 10% dei posti nei concorsi pubblici ai diplomati ITS, valorizzando così le competenze tecnico-professionali acquisite. L’ultimo Corso che si è concluso a luglio, sempre nella nostra sede di Baronissi, ha già visto il 10% di diplomati assunti in aziende a soli due mesi dalla chiusura di questo percorso di studi. Un risultato concreto di quanto gli ITS possano essere utili per i giovani del nostro territorio”.

Tutti e tre i percorsi formativi sono interamente gratuiti perché finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso i Fondi comunitari PNRR. Prevedono 1800 ore di formazione, di cui 720 ore di stage in azienda.

“Si tratta – ha aggiunto Alessia Giunti, direttrice dell’ITS NewTechSI – di un’occasione preziosa per tutti i ragazzi diplomati che vogliono dare una direzione concreta al proprio futuro e inserirsi in settori che offrono grandi possibilità di crescita professionale.

I nostri percorsi formano figure specialistiche molto richieste dal mercato. Penso, ad esempio, all’Assistant Store Manager, che realizziamo in collaborazione con Sole 365, oppure ai corsi dedicati all’AI & Business Management, ai Modelli Organizzativi Standard e ai Processi Aziendali e Certificazioni. Sono ruoli che le imprese cercano e che richiedono una preparazione specifica, capace di unire competenze tecniche, organizzative e digitali. Quello che caratterizza davvero l’esperienza ITS è il nostro approccio: non ci fermiamo alla teoria, ma diamo un grande spazio alla formazione pratica, con laboratori, e la possibilità di partecipare al programma Erasmus+. Questo permette ai nostri studenti non solo di acquisire competenze, ma anche di sperimentarle subito sul campo, entrando in contatto diretto con il mondo del lavoro e con realtà aziendali di rilievo. Molti dei nostri diplomati trovano lavoro già durante il percorso o immediatamente dopo la conclusione: questo perché l’ITS è pensato insieme alle imprese, che ci aiutano a progettare corsi davvero utili e al passo con i tempi”.

L’ITS NewTechSI Academy è una Fondazione che fa parte del sistema nazionale degli Istituti Tecnologici Superiori. Nasce per rispondere alla crescente domanda di formazione tecnica specializzata nel settore dei servizi alle imprese e agli enti no profit, con particolare attenzione a: Digital transformation, Marketing strategico, Internazionalizzazione, Green transition. La Fondazione è composta da un ampio partenariato che unisce scuole, università, centri di formazione, aziende, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore.

Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono percorsi di alta specializzazione tecnologica e professionale post-diploma che durano mediamente due anni e rilasciano un Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF). Possono iscriversi giovani e adulti dai 18 anni in su, a condizione che possiedano il diploma di scuola superiore. Ogni percorso è caratterizzato dall’alternanza tra lezioni in presenza in aula e tirocini in azienda. Le lezioni sono tenute da docenti provenienti dai settori di riferimento, la didattica è integrata dall’utilizzo di tecnologie in laboratori d’avanguardia, e le aziende nelle quali verranno effettuati gli stage sono tra le più conosciute e affermate del territorio. Inoltre, il recente Decreto PA ha introdotto una riserva di posti fino al 10% nei concorsi pubblici per i diplomati ITS: un riconoscimento istituzionale della qualità della formazione tecnica superiore.

L’84% dei diplomati ITS risulta occupato entro 12 mesi dal diploma e il 93% lavora in un settore coerente con il proprio percorso di studi.

ITS NewTechSI Academy ha ottenuto anche la certificazione Erasmus+, un riconoscimento europeo che apre le porte alla mobilità internazionale per gli studenti. I suoi allievi, dunque, potranno – grazie a questo percorso di studi – confrontarsi con contesti aziendali internazionali e svolgere parte del proprio tirocinio formativo all’estero, in aziende e realtà professionali europee, attraverso il programma Erasmus+ Traineeship.

AI & BUSINESS MANAGEMENT – BARONISSI

A Baronissi, dunque, nelle aule di Skills (società attiva da oltre dieci anni nei servizi per la formazione e per il lavoro, tra i soci fondatori della Fondazione ITS NewtechSI), verrà organizzato il corso in “AI & Business Management”.

Con profilo in uscita di “Tecnico Superiore per il Business Management e la Digital Strategy Aziendale”, il corso rappresenta un’opportunità concreta per entrare subito nel mondo del lavoro: con un progetto formativo dal taglio molto pragmatico che risponde alle reali esigenze delle aziende, gli allievi verranno formati per guidare tutti i processi di trasformazione digitale. Grazie a moduli trasversali tra Project management e Human skills, verranno formati i Manager di domani, in grado di guidare l’innovazione nel digital marketing e le nuove Intelligenze artificiali in modo sostenibile.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando e iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 27 settembre): https://www.itsacademysi.it/corsi/tecnico-superiore-per-il-business-management-e-la-digital-strategy-aziendale/

MODELLI ORGANIZZATIVI STANDARD, PROCESSI AZIENDALI E CERTIFICAZIONI – SALERNO

A Salerno (c/o Istituto Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” – via Enrico Moscati, 4) si terrà il Corso “Modelli Organizzativi standard, processi aziendali e Certificazioni”.

Con questo diploma ITS si diventerà “Tecnico Superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni”, ovvero la figura che progetta l’efficienza e garantisce la qualità.

Gli allievi, dunque, avranno le capacità per progettare e ottimizzare i flussi di lavoro in azienda; conoscere e applicare standard ISO e normative di qualità; analizzare e verificare i processi per garantire efficienza e conformità; usare strumenti digitali per monitorare e innovare i processi, integrare principi ESG nella gestione aziendale, prendere decisioni basate su dati, risultati e performance.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando ed iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 1 ottobre): https://www.itsacademysi.it/corsi/tecnico-superiore-per-ladozione-la-progettazione-e-il-monitoraggio-di-modelli-organizzativi-standard-processi-aziendali-e-certificazioni/

ASSISTANT STORE MANAGER – GRAGNANO

A Gragnano (c/o Biblioteca Comune di Gragnano via dei Sepolcri, 30), invece, – in collaborazione con il gruppo SOLE365, verrà attivato il corso “Assistant Store Manager” per diventare “il professionista che sa come guidare un punto vendita al successo”. Sarà possibile costruire una carriera solida nel mondo della grande distribuzione.

Una volta completato il percorso di studi, infatti, gli allievi saranno in grado di: supportare nella gestione di un punto vendita; rendere il negozio attraente e strategico per le vendite; creare esperienze d’acquisto memorabili e fidelizzanti; saper decifrare le analisi delle vendite; sviluppare iniziative promozionali e strategie locali.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando e iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 4 ottobre): https://www.itsacademysi.it/corsi/assistant-store-manager/

