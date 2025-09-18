Francesco Giordano è il nuovo Presidente dell’Interact Club Salerno Est.

Il tredicenne Francesco Giordano è il nuovo presidente del “Club Interact Salerno Est “composto da giovani rotariani aventi un’età compresa tra i 12 e i 18 anni. Iscritto al primo anno del “Liceo Classico Torquato Tasso” di Salerno, Francesco, emozionato, ha ricevuto il collare dalla presidente uscente, Maria Rosa Lambiase, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso la sede della “Club House” dell’Associazione Sportiva “Arechi Rugby”, presieduta dall’avvocato Roberto Manzo, nella cui squadra Francesco Giordano gioca nel ruolo di pilone destro che è fondamentale nel fornire stabilità e resistenza alla spinta di tutta la mischia. Il neopresidente Giordano, continuerà i progetti che caratterizzano il Club e altri ne proporrà:” “Seguendo le orme dei precedenti presidenti, sarò a disposizione del Club per realizzare qualcosa di veramente importante per tutti, soprattutto per il nostro territorio. Cercheremo di aiutare le persone che hanno più bisogno,”. La Past President Maria Rosa Lambiase, che ricopre anche la carica di Consigliere Distrettuale Interact, ha ricordato i vari progetti realizzati durante il suo anno di presidenza:” È stato un anno intenso e ricco di emozioni. Abbiamo portato un sorriso nei reparti pediatrici dell’Ospedale di Salerno attraverso la consegna di regali ai piccoli pazienti; abbiamo organizzato la partita di “Tag Rugby”; le tombolate di beneficenza a Natale e varie altre attività di service per raccogliere fondi a favore della campagna “End Polio Now” ; abbiamo organizzato il “Festival dello Sport” e collaborato al progetto “Mani tese verso il futuro” oltre che al progetto “Domeniche della Salute; abbiamo partecipato all’incontro con gli scout , all’iniziativa dello scambio giovani e a tanti convegni come quello su “Il Bradisismo nei Campi Flegrei” che abbiamo organizzato insieme al “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Edoardo Ventura, presso l’auditorium del “Liceo Scientifico Francesco Severi” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Barbara Figliolia”. Il Club padrino, il “Rotary Club Salerno Est”, ha sempre sostenuto le iniziative del Club Interact come ha spiegato il nuovo Presidente Ermanno Lambiase: Abbiamo sempre lavorato in sinergia. I giovani soci dell’Interact rappresentano una perla del nostro Club: questi ragazzi hanno uno spirito associativo innato, il nostro compito è quello di stargli accanto e dare loro tutto il nostro aiuto”. Il presidente Lambiase ha già in programma la realizzazione di alcuni progetti con i giovani interactiani. “Organizzeremo anche un progetto per fornire dei sussidi didattici ai piccoli pazienti del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, diretto dal dottor Umberto Ferrentino, e del Reparto di Pediatria, diretto dalla dottoressa Carolina Mauro”. La dottoressa Emanuela Rossomando, Delegata Interact per il “Rotary Club Salerno Est” sarà un punto di riferimento per i giovani interactiani: “Sicuramente sarà un anno ricco di esperienze, di emozioni che vivremo insieme. Tante saranno le iniziative che avranno un forte impatto sul territorio che realizzeremo grazie al vostro entusiasmo e al nostro supporto”. La Delegata per le nuove generazioni del “Rotary Club Salerno Est” e Presidente Incoming dello stesso Club, l’avvocato Valentina Dell’Acqua, ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso durante l’anno dalla presidente Lambiase e da tutti i soci del Club:” Anche per me è stata una bella esperienza seguirvi nella realizzazione dei vostri tanti progetti”. Il dottor Giacomo Gatto, Delegato Distrettuale di area per i Club Interact salernitani e Assistente del Governatore Angelo Di Rienzo, da ex rugbista ha ricordato le regole e i valori del rugby che valgono anche per i giovani interactiani:” Il Rugby e il Rotary sono entrambi fondati sui valori del sostegno agli altri e dell’amicizia: hanno radici comuni e un’uguale etica”. Il dottor Gatto che due anni fa ebbe l’idea di creare un connubio tra il “Club Interact Salerno Est” e l’associazione “Arechi Rugby”, ha anche annunciato che il “Distretto Rotary 2101” ha organizzato il “Primo Torneo di Calcetto”:” Si svolgerà domenica 12 ottobre 2025, presso la Comunità Emmanuel sita in località Monti di Eboli – Battipaglia (SA): è aperto a squadre dei Club Rotary, Rotaract e Interact del “Distretto 2101” che si affronteranno in tre distinti minitornei”. Gatto, rivolto al nuovo presidente Francesco Giordano, da rugbista a rugbista, ha affermato:” Tu hai una carta in più da giocare perché sei un rugbista e noi rugbisti non ci fermiamo mai di fronte alle difficoltà”. L’avvocato Vincenzo Cestaro Presidente della Commissione Distrettuale Interact ha portato i saluti del Governatore Angelo Di Rienzo e sottolineato l’importanza di aver unito un Club di servizio come l’Interact e un’associazione sportiva come l’Arechi Rugby:” È il segno di come il Rotary collabori con le associazioni del territorio. I giovani dell’Interact sono la nostra linfa vitale, rappresentano il futuro del Rotary: noi saremo sempre al loro fianco”.

Aniello Palumbo

