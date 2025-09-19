San Matteo, il Triduo e le Giornate Matteane

Giunte alla nona edizione, le Giornate Matteane sono tra gli eventi culturali più noti promossi dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

L’iniziativa, che si svolge il 18 e il 19 settembre, nell’ambito del ciclo dei solenni festeggiamenti Patronali, si intitola “Lo seguirono molte folle e li curò tutti” mt 12,15b.

Organizzata per il nono anno consecutivo dall’Ufficio Diocesano Cultura e Arte, si terrà presso il Tempio di Pomona di Salerno.

Agli incontri interverranno S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, la Professoressa Lorella Parente, Teologa e Direttrice dell’Ufficio Pastorale Cultura e Arte, la Dott.ssa Tonia Willburger, Consigliera Comunale, già Assessore alla Cultura e il Dottor Giovanni Minucci, Presidente della Cooperativa Sociale “Il Tulipano”.

Giovedì 18 settembre, ore17.30

• “Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie” Le guarigioni nel Vangelo di Matteo a cura del Prof. Matteo Munari OFM Biblista;

• “I miracoli di guarigione nell’arte” a cura del Prof. Giorgio Agnisola, Critico d’Arte e Scrittore.

Venerdì 19 settembre ore 17.30

• “Proclamava l’evangelo del regno e guariva ogni malattia e infermità” Fede, guarigione e sequela in mt 8-9 a cura del Prof. Antonio Landi, Biblista;

• “Una grande sfida pastorale: l’inclusione sociale ed ecclesiale delle persone con disabilità” a cura della Dott.ssa Fernanda Cerrato, Responsabile – UCR Catechesi alle persone con disabilità.

Al termine dell’evento, si svolgerà la visita guidata alla Cripta di San Matteo del Duomo di Salerno a cura della Cooperativa Sociale Il Tulipano (Ingresso gratuito e libero per i partecipanti alle conferenze).

Giovedì 18 settembre – Cattedrale di Salerno

Primo giorno del Triduo

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.Rev.ma Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava dei Tirreni.

Partecipano le comunità parrocchiali della Forania di Salerno Est.

I Presbiteri che desiderano concelebrare, portando con sé il proprio camice, sono pregati di trovarsi, entro le ore 18.30, nella Sagrestia della Cattedrale per ricevere la casula e la stola verde ed indossare le vesti sacre.

Animazione liturgico-musicale a cura della Corale Sacro Cuore di Gesù di Bellizzi, diretta dal M° Giovanni Moscariello.

Venerdì 19 settembre – Cattedrale di Salerno

Secondo giorno del Triduo

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.Rev.ma Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa.

Partecipano le comunità parrocchiali della Forania di Salerno Ovest-Ogliara.

I Presbiteri che desiderano concelebrare, portando con sé il proprio camice, sono pregati di trovarsi, entro le ore 18.30, nella Sagrestia della Cattedrale per ricevere la casula e la stola rossa ed indossare le vesti sacre.

Animazione liturgico-musicale a cura della Corale “S. Pietro Apostolo” di Montecorvino Rovella, diretta dal M° Grazia Petrosino.

Sabato 20 settembre – Cattedrale di Salerno

Terzo giorno del Triduo

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.Rev.ma Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno.

I Presbiteri che desiderano concelebrare, portando con sé il proprio camice, sono pregati di trovarsi, entro le ore 18.30, nella Sagrestia della Cattedrale per ricevere la casula e la stola rossa ed indossare le vesti sacre.

Seguirà la processione con il braccio reliquiario di San Matteo dalla Cattedrale in Cripta ove avrà luogo il tradizionale Rito della Raccolta della manna presso la tomba di San Matteo.

Animazione liturgico-musicale a cura della Corale “Schola Cantorum Matthaeana” della Cattedrale, diretta dal M° Ermenegildo Guerra.

Domenica 21 settembre

Solennità di San Matteo, Apostolo ed Evangelista

Sante Messe nella Cripta di San Matteo: ore 6.30; 7.30; 8.30; 9.30

Sante Messe nella Basilica superiore: ore 7.00; 8.00; 9.00

ore 11.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore.

Animazione liturgico-musicale a cura del Coro diocesano e delle corali delle parrocchie della città, diretto dal M° Remo Grimaldi.

