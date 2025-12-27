Concerto di Natale alla Collegiata di Maiori lunedì 29

La grande musica torna ad avvolgere Maiori nel periodo più suggestivo dell’anno con il tradizionale Concerto di Natale, in programma lunedì 29 dicembre alle ore 19 nella Collegiata di Santa Maria a Mare. Un appuntamento che rappresenta uno dei momenti culturali più attesi delle festività, capace di unire spiritualità e tradizione in un luogo simbolo della comunità maiorese.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Filarmonica Costiera Amalfitana, diretta da Giuseppe Talamo, impegnata in un percorso musicale ricco di suggestioni, che attraversa il melodramma italiano, il grande sinfonismo romantico e le emozioni del cinema, fino a sfociare nelle atmosfere più autentiche del Natale.

Ad aprire il concerto sarà l’Intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, una delle pagine più intense e riconoscibili del repertorio operistico italiano. Si passerà poi alle suggestioni nordiche di Felix Mendelssohn, con l’Ouverture Le Ebridi (La grotta di Fingal). Ispirata a un viaggio in Scozia, questa pagina restituisce con grande efficacia il movimento incessante del mare, i chiaroscuri della natura e il fascino misterioso delle coste battute dal vento, attraverso un’orchestrazione raffinata e ricca di colori.

Il cuore lirico della serata sarà affidato a Wolfgang Amadeus Mozart e al suo celebre Adagio per clarinetto e orchestra, K. 622, ultimo capolavoro strumentale del compositore. Una musica di rara purezza, intima e contemplativa, nella quale il clarinetto solista, affidato a Salvatore Dell’Isola, dialoga con l’orchestra in un clima di dolce malinconia, offrendo uno dei momenti più toccanti dell’intero concerto. L’atmosfera si farà poi brillante con l’Ouverture de L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, autentico concentrato di energia, ironia e virtuosismo orchestrale. I ritmi incalzanti e i contrasti dinamici anticipano il carattere frizzante dell’opera, regalando al pubblico una pagina di irresistibile vivacità.

Spazio quindi all’emozione cinematografica con il Tema d’amore tratto da Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, una melodia che ha segnato l’immaginario collettivo e che, con la sua semplicità e intensità espressiva, riesce a evocare ricordi, nostalgia e sentimento.

Il concerto proseguirà con una selezione dalla Suite de Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, capolavoro assoluto del repertorio natalizio. Dall’Ouverture in Miniature alla Marcia, passando per le celebri danze di carattere, dalla travolgente Danza Russa alla suggestiva Danza Araba, fino alla delicata Danza Cinese, la musica accompagna il pubblico in un mondo fiabesco fatto di colori, ritmo e fantasia, restituendo tutta la magia del balletto. A conclusione della serata, l’orchestra proporrà una selezione di brani tradizionali natalizi, in un momento di condivisione che suggella lo spirito dell’evento e rinnova il legame tra musica, tradizione e comunità.

Il tradizionale Concerto di Natale, a ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Maiori ed è promosso in collaborazione con Accordi Culturali APS, la Parrocchia di Santa Maria a Mare e il FAI – Delegazione di Salerno, con il supporto del media partner CDA TV e il sostegno di importanti partners territoriali. L’iniziativa si inserisce nel ricco percorso artistico dell’Orchestra Filarmonica Costiera Amalfitana, recentemente protagonista all’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello con La bella addormentata di Čajkovskij e attesa il 30 dicembre al Teatro delle Rose di Sorrento con un’altra produzione dedicata a Lo Schiaccianoci.

