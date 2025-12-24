“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno Est” con il “Coro Crescent”

“Natale è stare insieme nell’amore della famiglia e questa sera festeggiamo la famiglia rotariana”. A ricordare il senso del Natale, è stato l’ingegner Ermanno Lambiase, presidente del “Rotary Club Salerno Est”, in occasione della tradizionale “Festa degli Auguri” organizzata all’Hotel Mediterranea di Salerno, iniziata con l’esibizione del “Coro Crescent”: la formazione vocale salernitana diretta dal Maestro Paola De Maio che, a cappella, senza l’ausilio di alcuno strumento musicale, ha cantato famosi brani pop e rock e i più amati brani classici natalizi. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dal giovanissimo presidente del “Club Interact Salerno”, Francesco Giordano, il Presidente Lambiase ha ricordato alcuni dei progetti realizzati nella prima parte dell’anno sociale:” Nel mese di luglio abbiamo realizzato il progetto “Una donazione può salvare tre vite!” che, presso lo Stabilimento Balneare Militare di Via Generale Clark, ha visto la partecipazione degli uomini e delle donne del “ 19° Reggimento Cavalleggeri Guide”, guidati dal Colonnello Nicola Iovino, dei soci e dei cittadini salernitani che, presso l’autoemoteca messa a disposizione dall’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno, hanno effettuato una donazione di sangue gestita dal personale medico del Reparto di Medicina Trasfusionale diretto dal dottor Ferdinando Annarumma. Abbiamo organizzato, presso il pattinodromo comunale Tullio d’Aragona, sul Lungomare Tafuri, la manifestazione sportiva “Salerno Baskin Day” nel corso della quale ragazzi normodotati e ragazzi diversamente dotati, hanno giocano a basket insieme promuovendo divertimento e integrazione sociale in un contesto di parità. Alla fine del quadrangolare di Baskin abbiamo assegnato il “Primo Trofeo Rotary Club Salerno Est”. Grazie all’Assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, stiamo concludendo il progetto di ristrutturazione dei bagni per disabili del Centro Diurno per minori di Mariconda con la collaborazione della “Cooperativa Girasole”. È partito anche il progetto de “Le Domeniche della Salute”, presso il “Villaggio del Benessere” a Matierno. Prosegue la raccolta di generi alimentari e il progetto “Mare Nostrum”, ideato e curato dalla socia innerina Marianna Bortone Blasi. Continueremo il progetto “Una Mano Vela Diamo” e il progetto in Kenya curato dalla socia Rossella Cirillo, Dirigente Medico del Reparto di Ortotraumatologia del Ruggi. Abbiamo anche organizzato, in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Giovanna Morea, e con l’associazione musicale “Sergej Rachmaninov”, presieduta dal dottor Tiziano Citro, il concerto del Maestro Lucio Grimaldi che al pianoforte, illuminato solo dalla luce di trecento candele, ha eseguito alcune delle più belle colonne sonore del Maestro Ennio Morricone”. Il Cavaliere Tony Ardito, Assistente del Governatore Angelo Di Rienzo, ha ricordato l’incontro con il Presidente Internazionale Francesco Arezzo al “Teatro San Carlo” di Napoli dove si è tenuto il concerto del coro polifonico del Teatro a favore della Rotary Foundation. Durante la serata sono stati distribuiti da Emanuele e Maria Rosa Lambiase i doni in ceramica realizzati dai soci Raffaella e Carmine Nobile; l’annuario del Club, realizzato dal socio Riccardo Ciciriello e il libro “Monasteri Urbani della Salerno altomedievale” scritto dall’archeologo Luca Borsa.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...