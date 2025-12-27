Era mio padre – Le composizioni di Ennio Morricone a Vallo e Sapri

Direttore Andrea Morricone

Letture Marco Morricone

Conduce Grazia Serra

“Era mio padre – Le composizioni di Ennio Morricone” accompagneranno il pubblico in un emozionante viaggio tra le musiche che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale, celebrando il genio del Maestro a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. Considerato tra i più influenti compositori del Novecento, Ennio Morricone ha firmato oltre 500 colonne sonore, spaziando tra vari generi musicali con uno stile unico. Le sue composizioni gli hanno valso prestigiosi riconoscimenti: due Premi Oscar, tre Golden Globe, dieci David di Donatello, un Leone d’Oro alla carriera e molti altri. La sua eredità musicale continua a ispirare il mondo del cinema e della musica.

Previste due date : il 29 dicembre, a Vallo della Lucania (SA), presso il Teatro de Berardinis, alle ore 21:00; il 30 dicembre, a Sapri (SA), presso il Cineteatro Ferrari, alle ore 21:30.

Protagonisti d’eccezione saranno Andrea Morricone, al pianoforte, e Marco Morricone che curerà le letture, offrendo al pubblico un ritratto intimo e personale del grande compositore attraverso brani tratti dal suo libro “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre”.

Le serate saranno introdotte dalla giornalista Grazia Serra.

Gli appuntamenti sono nati dalla collaborazione tra Gruppo Eventi, la Camera di Commercio di Salerno, il Comune di Vallo della Lucania, il Comune di Sapri e Fenailp.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...