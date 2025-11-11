Cantina&Cultura, Gabriele Bojano e Silvia De Cesare mercoledì 12

Nuovi appuntamenti per Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

Il 12 novembre, alle 19, spazio al talk sul tema «Giornalismo di costume: più penna che tastiera». A dialogare saranno due giornalisti di lungo corso, entrambi fortemente radicati nel panorama dell’informazione campana e con una sensibilità comune nella scrittura e nel racconto: Gabriele Bojano e Silvia De Cesare.

L’incontro intende offrire uno sguardo sulla scrittura del giornalismo di costume: cosa significa raccontare tendenze, stili di vita, moda, società, “cultura popolare” senza scadere nel superficiale; come coniugare stile, personalità e rigore nel racconto; quanto la penna (ossia la scrittura, la sensibilità, la capacità di osservare) ancora conti nell’epoca del digitale e dell’informazione veloce.

L’abbinamento dei due professionisti non è casuale: pur provenendo da testate diverse, De Cesare e Bojano condividono una sensibilità simile nella penna, nell’idea e nell’approccio alla scrittura, come da loro stessi riconosciuto, e il dialogo promette di essere stimolante e curioso. Il tutto accompagnato da un buon aperitivo e dalla possibilità di confrontarsi su un tema tanto delicato quanto profondo.

