Sono drasticamente calate le temperature anche in provincia di Salerno, in qualche comune anche sotto lo zero. Questa mattina, in particolar modo il Vallo di Diano, si è svegliato sotto uno strato bianco di neve.

Caduta la neve anche sui tetti di Montesano sulla Marcellana e di altri paesi limitrofi. Anche negli Alburni e nel Cilento interno, sui monti, si è poggiata la neve.

Scuole chiuse e disagi si registrano, a macchia di leopardo, in diversi centri a Sud del capoluogo.