Commercialisti, triennio formativo prorogato al 30 giugno.

Con un’informativa inviata oggi a tutti gli Ordini territoriali, dopo aver acquisito il parere del Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha ufficializzato la proroga del termine del triennio formativo 2020-2023 sino al 30 giugno 2023, al fine di consentire a tutti coloro che non hanno conseguito i 90 crediti formativi necessari per adempiere all’obbligo formativo di acquisirli nel corso del primo semestre del 2023.

“La saggia delibera assunta dal CNDCEC già lo scorso 12 gennaio accoglie una necessità concreta di tutti gli iscritti – commenta il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno Agostino Soave – si è tenuto conto delle tantissime difficoltà vissute dalla Categoria nell’inedito triennio alle nostre spalle in cui tra pandemia, regime di prorogatio degli Ordini territoriali e Commissariamento del Consiglio Nazionale, anche l’organizzazione dei corsi per la Formazione Professionale Continua ha inevitabilmente subito dei rallentamenti. Una frenata che ha interessato finanche ODCEC quali il nostro, da tempo sempre molto attento e concentrato sull’azione dell’aggiornamento professionale dei propri iscritti che riteniamo un punto focale qualificante della nostra professione, in continua evoluzione. Proprio per questo – prosegue il presidente Soave – consentire ai colleghi di recuperare i crediti necessari per assolvere l’obbligo formativo è una scelta opportuna non solo per l’adempimento di legge ma anche per fornire agli iscritti l’occasione di rimettersi in pari con l’acquisizione di nuove competenze e di perfezionare quelle già possedute, rilanciando la propria competitività sul mercato del lavoro. La proroga sarà per il nostro Ordine un incentivo ulteriore a proporre nel primo semestre di quest’anno ancor di più eventi qualificanti per l’aggiornamento dei nostri professionisti.”

Gli iscritti all’ODCEC di Salerno possono consultare le proprie posizioni, i crediti formativi maturati nel triennio 2020/2022, i dati anagrafici e procedere alla prenotazione degli eventi formativi, direttamente sul portale web per la Formazione Professionale Continua https://www.fpcu.it/Default.aspx?idm=1&idop=103&ido=103&r=4, raggiungibile anche dalla home page – sezione FORMAZIONE – dal sito istituzionale dell’ODCEC Salerno www.commercialistisalerno.it.