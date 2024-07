Nuovo direttivo per Federmanager Salerno: un vento di solidità soffia sul management salernitano

Una conferma della guardia all’insegna della continiutità, dell’innovazione e della crescita. Infatti, il Presidente uscente, I’Ing. Armando Indennimeo, è stato riconfermato alla guida del sodalizo dal consiglio direttivo, eletto nell’ultima assemblea, che si è riunito per la votazione delle cariche lunedì 24 Giugno.

L’elezione del nuovo direttivo di Federmanager Salerno, quindi, segna un momento di conferma importante per l’organizzazione, pronta ad affrontare le sfide del futuro con un team riconfermato per la maggior parte dei membri e con l’ingresso di due nuovi consiglieri: Dott. Daniele Trimarchi (con delega ai progetti di Formazione e processi di certificazione BeManager) e Dott. Francesco Maria Galletto ( con delega al Marketing e alla Comunicazione dell’associzione, allo sviluppo associativo e ai processi di Certificazione BeManager)

Digitalizzazione e transizione ecologica: tra le priorità del nuovo direttivo spicca la volontà di affrontare e divulgare temi come l’innovazione e la transizione ecologica. Temi cruciali per la competitività delle aziende italiane e per la costruzione di un futuro sostenibile.

Sviluppo sul territorio e creazione di reti: Federmanager Salerno punta a rafforzare la sua presenza sul territorio attraverso la creazione di nuove sinergie e il potenziamento delle attività già esistenti. L’obiettivo è quello di creare una rete di relazioni solide tra manager e imprese, favorendo la collaborazione e lo scambio di esperienze.

Supporto e formazione per i manager: l’Associazione si propone come punto di riferimento per i manager di tutto il territorio, offrendo servizi di supporto e formazione sempre più qualificati. Un impegno concreto per aiutare i professionisti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro in continua evoluzione.

Il nuovo direttivo di Federmanager Salerno è pronto a guidare l’organizzazione verso un futuro di crescita e di successo. Un futuro in cui si cercherà di aumentare le quote rosa degli iscritti e dove i giovani, grazie alla guida del neo incaricato Dott. Emiliano Mastrolia, avranno un ruolo centrale e in cui la collaborazione sarà la chiave per affrontare le sfide del mercato globale. Il direttivo sarà affiancato nella gestione associativa dal consiglio dei revisori dei conti, presieduta dal Dott. Bonifacio Amedeo e dal consiglio dei Probiviri, presieduto dal Dott. De Filippo Michele. Altra figura che sarà di supporto alla crescita associativa, è quella del Dott. Carrano Nicola che affiancherà i consiglieri Galletto e Sprocati (già refernte DIH) nello sviluppo associativo.