Chirurgia aortica, convegno lunedì 26

Un’importante occasione di confronto scientifico e aggiornamento professionale attende la comunità medica lunedì 26 maggio dalle 8:45 alle 19:15 e martedì 27 maggio dalle 9:00 alle 14:00 con il convegno “Peripheral Aortic Carotid Surgery” (PACS), presso il Grand Hotel Salerno.

Due giornate dense di interventi, sessioni tematiche e casi clinici che riuniranno alcune delle voci più autorevoli della chirurgia vascolare italiana e internazionale.

Organizzato dal dott. Giovanni Fornino, primario di chirurgia vascolare all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, in collaborazione con alcuni professionisti dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, l’iniziativa intende creare uno spazio di aggiornamento scientifico e condivisione professionale su tematiche come le patologie dell’aorta toracica, addominale, i tronchi sovraortici e l’arteriopatia cronica degli arti inferiori, approfondendo le più recenti innovazioni tecnologiche, le strategie terapeutiche e gli approcci multidisciplinari.

“In un contesto sanitario che richiede sempre maggiore specializzazione e collaborazione multidisciplinare – sottolinea il dott. Giovanni Fornino – questo convegno rappresenta non solo un momento di formazione, ma anche un’occasione per ritrovarsi come comunità professionale, riflettere insieme e guardare avanti con rinnovato impegno”.

Con il patrocinio della Regione Campania, del Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare e di SICVE – Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, il PACS vedrà la partecipazione di esperti provenienti da centri ospedalieri e universitari di tutta Italia, nonché di relatori internazionali. Il programma è articolato in sette sessioni scientifiche, arricchite da letture magistrali e casi clinici reali, offrendo una panoramica completa sulle problematiche vascolari più complesse.

Il convegno è accreditato ECM per medici chirurghi e infermieri, con l’assegnazione di 12 crediti formativi. L’iscrizione è gratuita, ma è necessaria la partecipazione al 90% delle attività e il superamento del questionario finale per ottenere i crediti.

Tra i temi trattati spiccano l’uso dell’intelligenza artificiale nella diagnosi e nel trattamento degli aneurismi, l’impiego di protesi vascolari custom-made, le tecniche ibride per la rivascolarizzazione e il ruolo sempre più centrale dell’infermieristica avanzata nelle equipe multidisciplinari.

Per iscrizioni: https://www.fc-eventi.it/calendario-congressi/pacs-peripheral-aortic-carotid-surgery/?occurrence=2025-05-26

Programma Pacs