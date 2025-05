“Comunicare nell’era digitale”. Al “Liceo Torquato Tasso” di Salerno il giornalista RAI Francesco Giorgino, che ha partecipato all’incontro organizzato dal “Rotary Club Salerno Picentia”.

“Oggi le prime cinque fonti di informazione più utilizzate dagli italiani sono: i telegiornali (47,7%), Facebook (36,4%), i motori di ricerca su internet (23,3%), le televisioni all news, come RaiNews24, Tgcom24 e SkyTg24 (18,9%), e infine i siti web di informazione (17,2%). Appena sotto questa classifica troviamo Instagram (16,7%), YouTube (15,5%) e TikTok (14,4%). Il successo dei social è dovuto anche al trascinamento verso l’alto da parte di chi ha meno di 30 anni: TikTok viene difatti utilizzato come mezzo d’informazione dal 29,7% dei giovani, rispetto alla media della popolazione del 14,4%; Instagram dal 31,2% (contro una media del 16,7%); YouTube dal 22,8% (la media è del 15,5%). Al contrario, Facebook, telegiornali, tv all news, giornali radio e quotidiani cartacei non sono le prime scelte degli utenti più giovani. In generale, il telegiornale è una fonte d’informazione specialmente per gli over 65 (68,2%) e per chi ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni (54,2%), mentre chi ha un’età tra i 30 e i 44 anni gli preferisce Facebook (il 49,8% contro il 38,9%). In effetti, tra gli over 30, il social network preferito è proprio la piattaforma del gigante tech Meta, scelto dal 36,7% di italiani che ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni, e dal 32,2% degli over 65”. A presentare i dati del 20° Rapporto sulla comunicazione del Censis, che fa comprendere come si informano gli italiani, è stato il giornalista della RAI Francesco Giorgino che è stato il protagonista dell’incontro con gli alunni delle scuole salernitane organizzato, presso la storica Aula Magna del “Liceo Classico Torquato Tasso” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Ida Lenza, dal “Rotary Club Salerno Picentia” presieduto dall’avvocato Raffaele Brescia Morra che ha ricordato di essere stato, nel 1989, presidente del “Rotaract Club Salerno” Quando Francesco Giorgino era Rappresentante Distrettuale del “Distretto Rotaract 2110” e letto il curriculum del giornalista pugliese:” È professore alla Luiss di Roma dove insegna Comunicazione e Marketing, incluso Content Marketing & Brand Storytelling e Marketing politico. È anche direttore del Master di secondo livello in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale presso la Luiss School of Government. In RAI, conduce il programma “XXI Secolo” su Rai 1 ed è direttore dell’Ufficio Studi”.

Il professor Giorgino ha spiegato come impatta l’innovazione tecnologica, specie l’intelligenza artificiale, sul mondo del giornalismo che è un settore strategico per la società:” Il giornalismo si sta adattando da tempo ai nuovi mezzi tecnologici. Mai però nessun mezzo di comunicazione arrivato dopo, ha sostituito quello precedente: tuttalpiù lo ha cambiato nel modus operandi. Il giornalismo rimane sé stesso: cioè capacità di mediazione simbolico – culturale tra la realtà rappresentabile e il pubblico. Cambiano le forme del giornalismo, i linguaggi, gli stili espressivi”. Giorgino ha spiegato il significato dell’Intelligenza Artificiale richiamando la definizione di uno dei padri fondatori di questa disciplina:” John McCarthy definì nel seguente modo il processo esecutivo dell’Intelligenza Artificiale:” far sì che una macchina si comporti in modo che sarebbe intelligente, se fosse un essere umano a comportarsi così”. McCarthy ha riconosciuto la unicità dell’intelligenza umana. Il linguista e filosofo Chomsky ha detto che l’intelligenza o è umana o non è intelligenza “. Giorgino ha illustrato i vari tipi di Intelligenza Artificiale:” Descrittiva, predittiva, prescrittiva, generativa” e raccomandato di non usare ChatGPT per fare i compiti o scrivere le tesi di laurea:” Rinuncereste a qualcosa di meraviglioso, di straordinariamente importante che è la vostra capacità di elaborazione concettuale, la capacità di sviluppare collegamenti, di introdurre e attivare delle traiettorie dense di significato che rappresentano la vostra specificità. Il rischio più grande di ChatGPT è la standardizzazione”.Giorgino ha affermato che:” L’innovazione non avviene quando una tecnologia che aspira ad esserlo, viene pensata, progettata e realizzata. L’innovazione accade quando ne è riconosciuto il valore da chi l’adotta. C’è una grande fetta della popolazione italiana che ancora non sa cosa sia e che non utilizza l’Intelligenza Artificiale”. Giorgino ha parlato anche di algoritmi, di datificazione, e di come è cambiato il nostro modo di rapportarsi al tempo e allo spazio:” Con un clic siamo in condizione di connetterci rapidamente con una persona che è all’atro lato del mondo”. Giorgino ha spiegato come è cambiata la comunicazione:” La comunicazione del XX secolo è stata una comunicazione da uno a molti: una persona autorevole, riconosciuta come legittimata a parlare, sviluppava un messaggio indirizzato a molti; la comunicazione del XXI secolo, che stiamo vivendo, è una comunicazione da a uno a uno, da molti a molti, da molti a uno, e ancora da uno a molti, come accade nel giornalismo”. Giorgino ha spiegato cosa significa imbattersi in un contenuto falso o verosimile:” Il web ha creato un disordine informativo che si articola in tre livelli: la misinformazione, quando l’informazione è falsa o verosimile, ma non è stata creata o condivisa con l’intenzione di arrecare danno; la disinformazione creata deliberatamente per fuorviare, danneggiare o manipolare, e la malinformazione, basata sui fatti, ma utilizzata fuori conteso per fuorviare, danneggiare o manipolare. La verosimiglianza, soprattutto sul web, è il nemico più duro da combattere perché ci inganna, perché ha un radicamento con la realtà che viene manipolata. Bisogna stare attenti a condividere le notizie, per evitare di contribuire a diffondere un contenuto falso. Bisogna prima verificare le fonti e incrociare le informazioni”. Giorgino ha concluso il suo intervento lanciando un messaggio accorato ai giovani riguardo alla comunicazione:” Le parole aiutano a costruire il significato dei nostri pensieri, delle nostre azioni, delle nostre relazioni. Bisogna ripartire dalle parole: se noi definiamo in modo sbagliato le cose che ci appartengono, rischiamo di entrare in un pericoloso corto circuito cognitivo ed emozionale”. La Dirigente Scolastica Ida Lenza, socia rotariana, ha immediatamente aderito all’invito del presidente Brescia Morra di organizzate l’incontro con il giornalista Francesco Giorgino:” Un personaggio televisivo noto per la sua competenza e la sua onestà intellettuale che abbiamo l’onore di ospitare nella nostra scuola che, con l’indirizzo Calliope, ha abbracciato la linea della formazione verso la comunicazione e i media. Quest’incontro è un’opportunità importante, non solo per il Liceo Tasso, ma per tutto il territorio”. A portare i saluti del dottor Antonio Brando, “Governatore del “Distretto Rotary 2101” è stato il Past Governor Marcello Fasano che ha ricordato che uno dei ruoli del Rotary è quello di formare nuovi leader:” Per essere tali è necessario padroneggiare la comunicazione. Saper comunicare è una virtù indispensabile per poter condividere le proprie idee con gli altri. Francesco Giorgino è un maestro della comunicazione”. Oltre agli alunni del Liceo Tasso hanno partecipato all’incontro, presentato dalla dottoressa Paola Barbarito, anche gli alunni e i docenti del Liceo Alfano I, del Liceo Francesco De Sanctis, dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni XXIII -Nautico Trasporti e Logistica, e quelli della Scuola Media Tasso. Aniello Palumbo

