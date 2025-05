I pacchi ecommerce con sorpresa, servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

L’inviato di Striscia Luca Abete raccoglie le segnalazioni di numerosi clienti alle prese con un e-commerce di elettronica finito sotto accusa per ordini mai rispettati.

Nei pacchi sbagliati, i clienti che pagano per smartphone molto costosi si ritrovano a ricevere prodotti scadenti, senza marca e persino usati (alcuni con le foto all’interno del precedente proprietario) e le proteste non si contano.

A chi si presenta in negozio, il titolare promette rimborsi… salvo poi sparire.

Un ex dipendente rivela: non si tratta di semplici errori, ma di una truffa ben organizzata. Tutti i dettagli nel servizio in onda

