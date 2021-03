Bando per l’assegnazione di buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria. In allegato l’elenco degli ammessi, degli esclusi e delle domande in revisione.

Titolo File Dimensione Determina dirigenziale 127,00 kByte Elenco ammessi 600,00 kByte Elenco esclusi 350,00 kByte Domande in revisione 275,00 kByte