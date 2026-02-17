Diversità, equità ed inclusione sociale: le linee di azione comuni del “Rotary Club Salerno” e del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno.

“Nella vita bisogna avere una visione: che guidi le nostre azioni, le nostre decisioni, i nostri comportamenti e ci consenta di trasformare i sogni in realtà”. Con queste significative parole ha concluso il suo intervento il dottor Giovanni Ricco, presidente dello storico “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, che è stato il protagonista della conviviale rotariana organizzata dal “Rotary Club Salerno” presieduto dal dottor Francesco Caggiano che, anche da socio del sodalizio sportivo che vanta oltre cinquecento soci, ha ricordato che fino a qualche anno fa tra i soci del Circolo si parlava soltanto delle medaglie vinte nelle gare sportive:” Da alcuni anni il “Circolo Canottieri Irno” pone sempre più attenzione sul tema dell’inclusione di persone che hanno qualche difficoltà psicomotoria. Anche il Rotary si occupa di inclusione e tante sono state negli anni le iniziative attivate dal nostro Club, insieme agli altri Club Rotary salernitani, per sostenere i progetti del Circolo”. Il Presidente Giovanni Ricco, ha ricordato che da anni si è instaurato un rapporto di amicizia e collaborazione tra il “Circolo Canottieri Irno” e i Club Rotary salernitani:” I rotariani sono sempre stati vicini alle iniziative sportive del nostro sodalizio: hanno spesso sostenuto i nostri progetti e hanno anche donato in passato un remoergometro per gli atleti della nostra squadra dei “ragazzi speciali”; una canoa di ultima generazione per i nostri atleti che partecipano a varie gare e anche un gommone di circa sei metri che utilizziamo come supporto per gli allenamenti. La partnership tra organizzazioni sportive e associazioni come il Rotary che promuovono la diversità, l’equità e l’inclusione sono fondamentali per creare un impatto positivo, più ampio e duraturo sul territorio. Lavorare insieme aumenta certamente il numero di persone alle quali si vuole far raggiungere il messaggio degli obiettivi preposti e la missione delle organizzazioni”. Il Presidente Ricco ha ricordato che il “Circolo Canottieri Irno” vanta una gloriosa storia di 115 anni di attività e che nello scorso anno tanti sono stati gli atleti del Circolo che, grazie anche agli allenatori Mario Ragone, Mario Cuomo e Luca Del Prete, hanno ottenuto importanti risultati nella sezione canottaggio coordinata da Francesco Cappuccio: Angelina Iannicelli, vincitrice del Campionato Italiano Indoor del 2025 a Terni; Marta Piccininnno, campionessa mondiale del canottaggio indoor Special Olympics; Elio Piccininno, Maria Vittoria Longhitani, Federico Pappalardo, Giovanni Pinton, Riccardo Annunziata, Luigi Cesarano, Catello De Martino, Lucio Cozzolino e Christian Milano”. Il presidente Ricco ha ricordato anche i progetti del Circolo dedicati alle donne: “Sport e Terapia”, “Sport e Salute “, “Trotula” e “Dragon Boat in Rosa”:” Tutte finalizzate a promuovere la salute e lo sport femminile, in particolare tra donne che hanno avuto esperienze con patologie oncologiche”. Il dottor Ricco ha annunciato che in futuro, per gli atleti “Special Olympics” con difficoltà motorie, sarà aperta una nuova sezione:” Saranno anche acquisite delle canoe speciali che consentiranno a questi atleti di remare in sicurezza”. A proposito di canoe speciali Ricco ha ricordato che da poco tempo è stata inaugurata un’imbarcazione speciale di canottaggio a quattro:” Ci è stata donata dall’associazione “Noi Donne… Soprattutto”, presieduta dalla dottoressa Veronica Carratù. L’abbiamo chiamata “Il Galizia” in onore di Gigi Galizia, il nostro allenatore degli atleti speciali, scomparso qualche anno fa”. Il presidente Ricco ha sottolineato l’importanza di favorire l’avvicinamento dei giovani allo sport e agli sport del mare in particolare:” Noi organizziamo anche dei corsi di avviamento agli sport della vela e del canottaggio per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni”. Ricco ha ricordato anche che esiste un’iniziativa promossa dalla Regione Campania che dona ai giovani il “ Voucher Sportivo Minori”:” L’obiettivo è facilitare l’accesso gratuito dei minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni alle attività sportive, promuovendo l’inclusione sociale e il diritto allo sport per tutti. Attraverso questo servizio, le famiglie con reddito medio-basso residenti in Campania possono richiedere un contributo economico di 400 euro per coprire i costi di iscrizione e partecipazione a corsi sportivi organizzati da associazioni, società sportive dilettantistiche e gruppi sportivi aderenti al progetto”. Il Past President del “Rotary Club Salerno”, Vittorio Salemme, socio storico del “Circolo Canottieri Irno”, ha donato al presidente Ricco una raccolta, pregevolmente rilegata, delle news del “Circolo Canottieri Irno” pubblicate sulla rivista sociale curata dal giornalista rotariano Pino Blasi, da gennaio 2010 a marzo 2013. Il presidente Francesco Caggiano ha scambiato il gagliardetto del Club con il presidente e i soci del “Club Interact Salerno”, presieduto da Vincenzo Petrozzino, e con il sedicenne socio giapponese Yugo Kagao. A portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo è stato l’Assistente del Governatore Andrea Di Lieto. Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...