Futuroincorso2026 all’Università di Salerno

Due giorni di seminari, tavoli di lavoro e incontri con scuole e istituzioni per ripensare la didattica, la formazione a Scienze della Comunicazione nell’era digitale.

Innovare i saperi e ripensare la didattica a Scienze della Comunicazione. Con questi obiettivi prende il via #Futuroincorso2026 che, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026, riunirà prima al Campus di Fisciano e poi a Salerno città, docenti, ricercatori, studenti, associazioni scientifiche e rappresentanti delle istituzioni. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Didattico di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi Salerno e dall’Associazione SdC Network, la rete che riunisce i/le rappresentanti/e dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione di oltre venti dipartimenti degli atenei italiani, la Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione (SISCC) e in collaborazione con il collettivo delle associazioni studentesche #Futuroincorso.

Il programma è articolato: contempla dialoghi, seminari e tavoli di lavoro con le associazioni scientifiche e le associazioni delle professioni della comunicazione per riflettere insieme sull’evoluzione dei saperi, le innovazioni della didattica nella formazione universitaria dei e delle professioniste della comunicazione nell’era digitale.

La prima giornata di #Futuroincorso2026, in partenza alle ore 10.00 presso il Teatro d’Ateneo “F. Alison”, accoglierà l’Incontro con studenti e studentesse dell’ateneo e degli Istituti scolastici superiori. Alle ore 10.00 la mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio con l’introduzione ai lavori da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione UniSA Gianfranco Macrì e del Delegato all’Orientamento del Dipartimento Salvatore Vigliar. Seguirà una riflessione sul rapporto tra nuovi media e futuro, con protagonista sul palcoscenico del Teatro Alison il giornalista Riccardo Luna che, per l’occasione, dialogherà con la giovane platea a partire dal suo più recente libro “Qualcosa è andato storto. Come i social network e l’intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro”, edito da Solferino editore.

Dalle ore 16.30, sempre al Campus di Fisciano, nella Sala Stampa “B. Agnes” si terrà il Seminario “Innovare i saperi, ripensare la didattica a Scienze della Comunicazione”, che continuerà anche il 20 febbraio nella Sala Social Floor di Palazzo dell’Innovazione (Complesso di Santa Sofia, Salerno). Nel seminario si confronteranno studiosi e studiose provenienti da numerose università italiane, chiamati a riflettere su temi quali intelligenza artificiale, media digitali, didattica integrata, media ecology, storytelling e nuovi linguaggi della comunicazione.

Il programma di #Futuroincorso2026 ospiterà anche Tavoli di lavoro paralleli. Il primo è “Le Scienze a Scienze della Comunicazione”, incontro dei e delle presidenti delle associazioni scientifiche degli insegnamenti di Scienze della Comunicazione, che si terrà giovedì 19 febbraio al Campus di Fisciano, in occasione dell’anniversario del Decennale della scomparsa del filosofo e semiologo Umberto Eco, figura di spicco tra coloro che hanno operato per istituire i corsi di laurea in Scienze della Comunicazione. Il secondo Tavolo “Quale formazione per il Social Media e Digital Manager?” si terrà il 20 febbraio dalle ore 12.00 nella Sala Social Floor di Palazzo Innovazione. Interverranno Sandra Cioffi, presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Francesco di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale, Elena Salzano consigliera nazionale della Federazione Italiana Relazioni Pubbliche (FERPI) ed Eugenio Iorio, consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale.

Nei Tavoli di lavoro verrà discussa la proposta di riconoscere la formazione universitaria in Scienze della Comunicazione come requisito di accesso al ruolo di Social Media e Digital Manager (SMDM) nelle Pubbliche Amministrazioni (Legge 69/2025).

Infine, dalle ore 16.30, a chiudere la due giorni sarà l’Incontro-confronto dal titolo “Essere Alumni di Scienze della Comunicazione” dedicato alle associazioni degli studenti e degli ex studenti di Scienze della Comunicazione, in dialogo con il prof. Annibale Elia e il giornalista Francesco Piccinini.

Incontri e tavoli di lavoro sono organizzati in collaborazione con il collettivo #Futuroincorso che riunisce le associazioni studentesche dei Consigli Didattici di Scienze della Comunicazione e di Scienze Politiche dell’Università di Salerno – Asp UNISA, R.U.N. Salerno, ASC Associazione StudentiComunicazione, Alf – con l’obiettivo di promuovere insieme, studenti e docenti, nuove visioni sul futuro attraverso incontri e laboratori, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Daniela Vellutino (Dipartimento di Scienze della Comunicazione – DISPC UNISA).

Maggiori informazioni e i programmi di tutti gli appuntamenti della due giorni sono disponibili sul sito di Ateneo a questo link.

