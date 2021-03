Jomi Salerno, vittoria nel recupero contro Erice.

Vittoria casalinga per la Jomi Salerno che tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo supera l’Ac Life Style Erice con il risultato finale di 31 – 25 nel recupero della sesta giornata di ritorno della serie A Beretta femminile. Due punti preziosi per la formazione allenata da coach Laura Avram che è sempre più capolista della massima serie. A poche ore di distanza dal faticoso successo contro il Brixen Südtirol, ancora tra le mura amiche la formazione allenata da Laura Avram offre una prova più concreta, passo in avanti fondamentale per allungare a +5 proprio sulle altoatesine e lanciare un chiaro avvertimento in chiave play – off anche alla Mechanic System Oderzo, in attesa del recupero tra le due formazioni in programma il prossimo 6 aprile. La gara è molto combattuta, Erice prova a rispondere agli attacchi salernitani trascinata da Perazic (11 reti a referto per lei). La Jomi Salerno però non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia, Krnic al 13′ segna la rete del 7 – 4 poi al 21′ ci pensa Romeo a realizzare la rete dell’ 11 – 6. Le siciliane non ci stanno e piazzano un break di tre reti a zero con la solita Perazic. La prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 16 – 11 in favore di capitan Napoletano e compagne. Nel secondo tempo il sette allenato da coach Laura Avram controlla senza alcun affanno. Lauretti Matos segna la rete del 25 – 19 che accompagna le padrone di casa comodamente nell’ultimo quarto d’ora. Nei minuti finali da segnalare il rientro in campo, dopo una lunga inattività, di Valentina Landri che realizza anche una rete. Finisce 31 – 25 in favore della Jomi Salerno.

Jomi Salerno – Ac Life Style Handball Erice 31 – 25 (primo tempo: 16 – 11)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 4, Rossomando, Krnic 5, Gomez 4, Romeo 4, Di Giugno, Stettler, Manojlovic 6, Napoletano, Lauretti Matos 5, Casale, Landri 1, Canessa Perez 2, De Santis. Allenatore: Laura Avram

Ac Life Style Handball Erice: Rajic 1, Terenziani 1, Coppola 3, Natale, Bizzotto, Nangano, Modernell, Benincasa, Tisato 2, Ravasz 3, Podariu, Michalski 4, Perazic 11. Allenatore: Fernando Gonzalez

Arbitri: Carrino – Pellegrino