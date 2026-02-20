A Maiori prosegue nel weekend il Carnevale dei «Sogni»

Finalmente si sfila. Domenica 22 febbraio faranno il loro esordio i cinque carri allegorici allestiti per questa 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che si snoda intorno al tema dei «Sogni». Rimandata per ben due volte, l’esibizione delle opere in cartapesta – tutte concepite tra desideri, alchimie della fantasia, illusioni, fantastiche visioni – è in programma a partire dalle ore 11.30 quando in Via Nuova Chiunzi è previsto un inizio anticipato della festa con lo stazionamento dei carri allegorici. La sfilata prenderà il via alle ore 15.30 lungo la statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra il bivio per Via Nuova Chiunzi e il Porto Turistico dove è prevista l’esibizione finale dei gruppi di parata.

Saranno cinque in tutto le opere di cartapesta in concorso. Si va «dall’Alchimista della Fantasia» dell’associazione «Rio», alla fiaba della Disney «Wish» dell’associazione «I Monelli», passando poi per «Il gioco dei sogni», costruzione allegorica de «Gli Invisibili» attraverso cui si intende trasportare grandi e piccini nella magia del gioco capace di generare illusione o speranza. Infine il viaggio nell’Estremo Oriente, immaginato da «I Nuovi Pazzi» attraverso il carro «Esprimi un Desiderio» per raccontare la tradizione delle lanterne, e quello nel verde infinito dell’Amazzonia, sintetizzato dall’associazione «A.D.S.» nell’opera «Cercasi Sogni» attraverso la quale il respiro del mondo si fa voce.

Due, anche gli spettacoli pirotecnici che accompagneranno le sfilate dei carri allegorici nelle giornate del 22 febbraio e dell’1 marzo sul Lungomare della cittadina della Costiera Amalfitana. L’orario prestabilito sarà quello delle ore 18, quando al passaggio delle opere in cartapesta lo specchio di mare che bagna Maiori si illuminerà con le policromie prodotte dai giochi di polvere pirica.

L’evento conclusivo è in programma domenica 1 marzo con l’ultima sfilata dei carri allegorici a partire dalle ore 15.30 lungo la statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra il bivio per Via Nuova Chiunzi e il Porto Turistico, dove è prevista la serata conclusiva con l’assegnazione del trofeo dedicato alla memoria Roberto Di Martino e la proclamazione dei vincitori.

Nel weekend anche un doppio appuntamento del videomapping: il primo dedicato agli innamorati che trasformerà il cuore pulsante della città in teatro della passione, l’altro dedicato proprio al Carnevale.

Dal titolo «Il Battito del Carnevale: Mapping d’Amour…luci e maschere nel cuore della città» sarà proposto in due date: 21 e 22 febbraio.

Sempre sabato 21 febbraio «Maiori porte aperte», un urban trekking escursionistico, ricreativo e musical-folkloristico a cura del Forum dei giovani ed Hiking The Amalfi Coast (ore 9) e a seguire, presso il Palazzo Mezzacapo (ore 17.30), «Se lo sai Rispondi – il sogno è…fantasia» a cura dell’associazione Papersera. Alle 21.30 imperdibile serata dance dal titolo «Voglio tornare negli anni 90» il più grande live show nazionale dedicato agli anni ‘90. L’evento, completamente gratuito e in programma presso il porto turistico, coinvolgerà il pubblico con DJ, vocalist, ballerine e mascotte, che animano la serata con energia contagiosa.

A Maiori sia il 22 febbraio che l’1 marzo sarà presente una troupe di Carnevali d’Italia che con le proprie telecamere realizzerà una serie di contenuti live mentre i ragazzi del Forum Dei Giovani, che anche quest’anno assegneranno il «Premio Allegria», saranno protagonisti del «Forum dal Balcone» con interviste ai protagonisti del Carnevale durante le sfilate.

Per l’occasione sono previsti anche collegamenti marittimi garantiti dalle compagnie di navigazione. Travelmar ha previsto corse da Salerno verso Maiori alle 9 e alle 9.40 (partenze anche da Cetara alle 9.15 e alle 10 e da Amalfi alle 13, 14.15, e 16.30) mentre il ritorno alle 13.20, 16.45 (in questi orari i traghetti faranno sosta anche a Cetara) e alle 18.45. Grassi Junior invece garantirà collegamenti da Salerno verso Maiori alle 9.50 (il traghetto farà tappa anche a Cetara alle 10.15) e alle 14.35 mentre il ritorno alle 13.50 (con sosta a Cetara) e alle 18.35. Altri collegamenti da Amalfi alle 13.15 e da Positano alle 8.40 e alle 12.50. Il ritorno alle 13.50 e alle 18.30.

