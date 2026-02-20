Aeroporto di Salerno, accordo Aeroitalia-Gesac

Aeroitalia e GESAC annunciano l’avvio di un importante accordo di partnership finalizzato a rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata al Cilento e a tutta la Campania. L’intesa mira a rispondere in modo concreto alle esigenze di mobilità di residenti, imprese e turisti, promuovendo la crescita del territorio e valorizzando le sue potenzialità come destinazione turistica di eccellenza.

Le nuove rotte

Il programma prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali: collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con confortevoli Embraer 190 da 100 posti, dal 22 maggio con tariffe a partire da 39.99 euro.

Di seguito, il dettaglio delle frequenze:

Salerno ↔ Milano Malpensa

• Partenze da Salerno: dal lunedì al venerdì due volte al giorno, ore 07:10 e 18:00

• Ritorni da Milano Malpensa: dal lunedì al venerdì due volte al giorno, ore 09:30 e 20:20

• Sabato partenza da Salerno ore 07:10, ritorno da Milano Malpensa ore 09:30

• Domenica partenza da Salerno ore 18:00, ritorno da Milano Malpensa ore 20:20

Salerno ↔ Genova

• Partenze da Salerno: giovedì e domenica ore 13:10

• Ritorni da Genova: giovedì e domenica ore 15:30

Salerno ↔ Trieste

• Partenze da Salerno: martedì e sabato ore 13:10

• Ritorni da Trieste: martedì e sabato ore 15:30

Salerno ↔ Torino

• Partenze da Salerno: lunedì, mercoledì, venerdì ore 12:50

• Ritorni da Torino: lunedì, mercoledì, venerdì ore 15:20

Per Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia: “la Compagnia conferma la sua attenzione verso la Campania, una regione dal grande valore turistico e culturale e dal potenziale straordinario per la mobilità sia nazionale che internazionale. Siamo orgogliosi di poter contribuire in modo concreto allo sviluppo e all’incremento dei collegamenti aerei da e verso la Campania, promuovendo nuove rotte che facilitano gli spostamenti di residenti, imprese e visitatori e potenziano l’attrattività del territorio. L’accordo con GESAC rappresenta un passo decisivo nella realizzazione della nostra strategia di crescita, che punta a collegare aree di eccellenza italiana con le più rilevanti destinazioni, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia locale. Presto arricchiremo l’offerta del nostro network anche con nuove destinazioni internazionali leisure particolarmente richieste dal mercato, continuando a investire risorse ed energie per offrire servizi di qualità elevata e per sostenere la crescita di una regione che riteniamo strategica e centrale nella nostra visione aziendale. L’espansione della nostra presenza in Campania è motivo di grande soddisfazione per tutto il team di Aeroitalia: un impegno che guarda al futuro, rivolto a garantire continuità, accessibilità e valore aggiunto a cittadini, imprese e turisti”.

“Grazie a un intenso lavoro di squadra con un partner che crede nelle potenzialità di crescita dell’aeroporto, abbiamo restituito slancio allo scalo salernitano, creando le condizioni per una ripresa stabile dei voli di linea, con una vocazione prettamente business. – Ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. – Parallelamente, stiamo costruendo un contesto favorevole allo sviluppo dell’incoming turistico, promuovendo insieme agli stakeholder istituzionali e imprenditoriali, in particolare la Camera di Commercio di Salerno, una strategia di marketing territoriale mirata a valorizzare la destinazione sui mercati turistici internazionali. Prosegue il confronto costruttivo con le Istituzioni per accelerare il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture di accesso ed avviare il percorso finalizzato all’abolizione dell’addizionale comunale, misura già adottata con successo in diversi aeroporti italiani con traffico inferiore ad un milione di passeggeri l’anno, e determinante per rafforzare l’attrattività e la competitività del secondo scalo della Campania”.

Segnaliamo, inoltre, che dal primo luglio al 30 agosto i voli potranno subire variazioni temporanee in vista dell’inserimento di nuove rotte internazionali. Qualsiasi modifica al programma sarà comunicata tempestivamente da Aeroitalia e consultabile su www.aeroitalia.com.

