Parte dall’Università di Salerno la “Quantum Valley”. Prima dell’estate sarà installato il primo computer quantistico, dal costo di 47 milioni di euro, nell’ex libreria Ruggiero.  L’annuncio del Professor Canio Noce al “Rotary Club Salerno Duomo”.

“L’Università di Salerno ha acquistato, per 47 milioni di euro, il computer quantistico Quantum System Two, con processore IBM Heron al suo interno, che sarà installato, auspicabilmente prima dell’estate, nella ex libreria Ruggiero del Campus di Fisciano. È il primo computer quantistico con il maggior numero di qubit disponibile in una struttura pubblica in Europa”. Ad annunciarlo è stato il Professor Canio Noce, Docente di Fisica Teorica e titolare del Corso di Meccanica Quantistica all’Università di Salerno, esperto dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e Past President del “Rotary Club Salerno Duomo” in occasione della conviviale rotariana organizzata presso il “Ristorante Didattico” dell’Istituto Alberghiero Virtuoso di Salerno dal “Rotary Club Salerno Duomo” presieduto dal dottor Gaetano Cuoco. Il Professor Noce ha spiegato che la Quantum Valley è un’iniziativa partita dalla Regione Campania, per volontà dell’ex Presidente Vincenzo De Luca, in partnership con l’Università di Salerno, e che Il computer ha le dimensioni di pochi centimetri:” Intorno ai 7×7 centimetri. Il data center per il sistema Quantum ha però bisogno di uno spazio di quattro metri per quattro necessario sia per il Quantum Computing, sia per il centro operativo di rete e per i sistemi di termoregolazione e controllo dell’umidità e dell’aria”. Il professor Noce ha anche spiegato le potenzialità di questo straordinario computer:” Potrebbe individuare una password con dieci caratteri alfanumerici in pochi minuti mentre con un computer classico ci vorrebbero diecimila anni. Gli attuali computer che usiamo, seppure avanzati tecnologicamente, non sono in grado di risolvere una vasta quantità di problemi computazionali che invece possono essere risolti grazie all’informatica quantistica che è in grado di elaborare informazioni con velocità mai raggiunte fino ad oggi. Gli algoritmi quantistici possono essere utilizzati anche per ottimizzare l’uso dell’energia in vari settori, come i trasporti e la gestione delle reti elettriche. Questo può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l’efficienza energetica. L’impiego dell’IA quantistica e l’ottimizzazione forniranno supporto alla scoperta e allo sviluppo di materiali avanzati per l’energia pulita, come le celle solari più efficienti o batterie con una maggiore capacità di stoccaggio. L’impiego di nuovi sensori quantistici abiliterà il monitoraggio ambientale di alta precisione, consentendo una raccolta di dati più accurata sullo stato del pianeta e sull’andamento dei cambiamenti climatici. L’informatica quantistica potrà essere utilizzata anche in agricoltura con l’ottimizzazione delle varie fasi dei processi agricoli. I computer quantistici sono particolarmente efficaci nell’ottimizzazione combinatoria, che è una componente chiave di molte applicazioni di Intelligenza Artificiale come la pianificazione dei percorsi, la gestione delle risorse e la progettazione e scoperta di nuovi farmaci. L’impiego di computer quantistici potenzierà anche la progettazione di veicoli di terra e aerei”. Il professor Noce ha spiegato che è previsto anche un percorso di formazione per gli studenti dell’Università:” Ci saranno workshop e meeting che avranno l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita del know-how tecnologico presso l’Università di Salerno e presso l’ecosistema delle startup che popoleranno la Quantum Valley. Si creeranno nuovi posti di lavoro per giovani che abbiano competenze in settori quali fisica, informatica, matematica e ingegneria quantistica”.

Aniello Palumbo

