Incendio mascherine, Cammarota: Parco Irno riapre domani

Di
Pietro Pizzolla
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

“Il Parco dell’Irno riapre domani, per il Comune non c’erano mezzi e tempi necessari per una migliore messa in sicurezza che prevenisse l’incendio”.

Lo riferisce, a seguito di quanto emerso nella seduta odierna della commissione trasparenza, il presidente Antonio Cammarota, avvocato, consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà, che ha ascoltato, assieme ai consiglieri presenti, il comandante della polizia municipale Rosario Battipaglia.

“Abbiamo innanzitutto chiesto perché nonostante l’invito e la diffida della commissione trasparenza al vicecomandante Landi, audita la scorsa settimana sul punto, non si sia proceduto a fare prevenzione, viste anche le rassicurazioni del capitano fornite in quella sede. Il comandante Battipaglia – spiega Cammarota – ha detto che l’area era stata messa in sicurezza ma compatibilmente con i mezzi, con gli strumenti e anche con i tempi che una macchina comunale farraginosa e obiettivamente carente come la nostra poteva mettere in campo. E in effetti erano state apposte delle transenne ma probabilmente sarebbero stati necessari altri strumenti come cancellate, new jersey ma non è stato possibile farlo, per mancanza di tempo e di strumenti, in particolare dell’ufficio Patrimonio del Comune”. Relativamente agli approfondimenti sull’incendio, Cammarota rivela che in commissione è emerso che “al momento – dice – Arpac, Asl e vigili del fuoco non avrebbero ancora consegnato i rapporti ma da alcune indagini sommarie ma non ancora definitive, si escluderebbe il dolo. Bisognerà esaminare i filmati della telecamera del chiosco ma la zona non è coperta dalla video sorveglianza. Intanto – conclude Cammarota – domani il parco sarà riaperto”.

 

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE