Givova Scafati supera Roseto

La vittoria contro Roseto era l’obiettivo principale, dopo la sconfitta di Mestre, per riprendere il cammino e iniziare con il passo giusto un tour de force che vedrà impegnata la Givova Scafati prima nell’infrasettimanale fuori casa a Cremona e poi domenica prossima nel big match casalingo con Pesaro. E così è stato per la squadra di coach Vitucci. Una partita sempre in controllo, nonostante gli sforzi degli ospiti, nonostante i gialloblu non abbiano mai dato l’impressione di voler accelerare. E’ stata una gara realizzativa tra Walker e Robinson a tenere accesa la contesa. Vinta dal primo con 34 punti rispetto ai 28 dell’avversario.

Convincenti, come al solito, le prestazioni di Mascolo, Caroti e Mollura. Italiano, mister utilità, si è sempre fatto trovare pronto. Così come Chiera, in serata al tiro. Non c’è tempo per godersi la vittoria, si torna subito al lavoro per preparare la sfida di Cremona.

Starting five:

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi.

Pallacanestro Roseto: Cannon, Laquintana, Robinson, Petrovic, Del Chiaro.

La partita:

La partenza di Roseto è subito con marce alte: tanta difesa – immediatamente a zona – e contropiede. La strategia per qualche minuto funziona. Al 4’ gli ospiti sono avanti di 4 (4-8), poi la Givova entra in partita. In due minuti i gialloblu assestano un parziale di 10-0. Lo firmano in sequenza sparsa Mollura e Allen da tre punti, Mascolo e Walker in penetrazione. Così al 6’ i padroni di casa sono avanti sul 14-8. L’inerzia della partita sembra già delineata, nonostante i tentativi di Roseto, soprattutto con Robinson e Petrovic. Un minuto dopo c’è il primo sostanzioso massimo vantaggio per Scafati: + 11 sul 22-11. Vitucci avvia le rotazioni, ma il cambio dei fattori non muta il risultato. Finelli, causa tanti infortuni nel reparto esterni, ha rotazioni molto più risicate. Ma gli abruzzesi nonostante le difficoltà non mollano mai. Il primo quarto si chiude sul 27-18.

Il secondo quarto si apre con lo stesso spartito del periodo precedente. La Givova, seppur lentamente, tenta di staccarsi dagli avversari. Due triple consecutive di Caroti fissano il punteggio sul 36-22 al 13’. E’ nuovo massimo vantaggio per i padroni di casa con un +14. Ma Roseto è sempre lì, nonostante i problemi nei cambi e una difesa che resta sempre a zona. Tant’è che a due minuti dall’intervallo lungo, il gap è quasi del tutto ricucito: 44-39. Vitucci è costretto a chiamare time out per risistemare le cose. All’uscita dalla sospensione, Walker mette dentro una tripla (47-39). Stavolta è Finelli a chiedere il minuto dalla panchina. Ma non sortisce lo stesso effetto e così si va al riposo di metà partita sul 52-42.

Si torna in campo con i quintetti iniziali e lo stesso tema tattico di inizio gara. Una tripla di Walker spezza la monotonia, al 24’ è 59-46. Robinson, in questa fase, diventa uno spauracchio per la difesa gialloblu. In compenso, sull’altro fronte, c’è Italiano che raccatta un paio di rimbalzi offensivi che garantiscono alla sua squadra importanti secondi tiri. La partita resta comunque sugli stessi binari, con pochi sussulti. Un paio li regala, però, Mascolo. Prima con una gimkana in penetrazione tra due avversari, canestro valido e fallo, con tiro libero aggiuntivo realizzato. Poi ancora il capitano con una tripla che chiude il terzo periodo sul 71-55 (+16 di massimo vantaggio). Gli ultimi dieci minuti regalano una perla di assist di Italiano per Iannuzzi (73-55) e sono anche il segnale di una partita oramai definitivamente indirizzata. Che si chiude, dopo aver visto un paio di giocate di un Walker strepitoso, sul 97-75

Le parole di coach Frank Vitucci

“Abbiamo impiegato un po’ di tempo a carburare, poi abbiamo vinto con largo margine. Roseto ha giocato con grande orgoglio, nonostante le assenze, e ha resistito nel primo tempo. Importante era vincere, ma ora dobbiamo proseguire il nostro percorso, restando aggrappati al gruppo della parte alta della classifica. Sarà una settimana molto impegnativa con due gare importanti. Infine, voglio esprimere la mia solidarietà ai miei colleghi di Bergamo, ritrovarsi senza lavoro e con stipendi non pagati non è bello in queste categorie. Spero che non si ripetano certe situazioni”.

Givova Scafati – Roseto 97-75 (27-18, 25-24, 19-13, 26-20)

Givova Scafati: Walker 34, Chiera 12, Iannuzzi 7, Mollura 10, Allen 7, Italiano 2, Mascolo 13, Bartoli, Pullazi, Caroti 12.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Roseto: Sabatino n.e., Cannon 8, Laquintana 12, Dinoia 3, Petrovic 14, Donadoni n.e., Robinson 28, Landi, Del Chiaro 10, Timperi n.e., Di Gregorio, Cinciarini n.e..

Head coach: Alessandro Finelli, assistente Francesco Tricarico.

