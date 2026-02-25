Comunali, Malan (FI) contro Azione: unica alternativa a De Luca è centrodestra

Le forze politiche e civiche firmatarie si sono riunite e continuano a lavorare con convinzione alla costruzione di un progetto politico e amministrativo serio, solido e condiviso, fondato sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione.

Il percorso avviato sta registrando una crescente attenzione e un progressivo ampliamento del perimetro politico e civico, con nuove realtà associative e sensibilità politiche che manifestano interesse a contribuire alla costruzione di un’alternativa credibile per la città di Salerno. Un segnale importante che conferma la bontà del metodo scelto e l’esigenza diffusa di aprire una fase nuova per la vita democratica cittadina.

Oggi vi sono le condizioni per andare avanti con determinazione, nel segno di valori e temi condivisi, pronti a dialogare con quanti vogliano cambiare le sorti di questa città e partecipare alla definizione di una proposta ampia, inclusiva e responsabile.

Salerno attende di più: merita dignità, trasparenza e futuro. Per questo rinnoviamo la disponibilità ad accogliere altre forze civiche e politiche con le quali approfondire il confronto insieme con le realtà già presenti al tavolo, per costruire una proposta credibile, alternativa a un sistema che per oltre 30 anni ha governato male e nell’interesse di pochi.

Si intende dar vita così a un’alternativa capace di interpretare le esigenze della comunità e di restituire centralità alla partecipazione, alla condivisione e alla qualità dell’azione amministrativa.

Questo lavoro prosegue con spirito unitario, crescente entusiasmo e senso di responsabilità, nella consapevolezza che solo attraverso un percorso condiviso sarà possibile offrire alla città una prospettiva nuova e credibile.

Movimento 5 Stelle – Sinistra Italiana – Azione – Oltre – Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro – Salerno in Comune – Semplice Salerno – Comitato Salute e Vita

A questo appello risponde l’Avvocato Sarel Malan, esponente di Forza Italia.

Le dichiarazioni dell’on. Antonio D’Alessio, che colloca Azione nel cosiddetto “campo altro” in contrapposizione al sindaco De Luca, pongono un problema di coerenza politica che non può essere eluso.

Le stesse forze che in Regione Campania hanno governato e sostengono il Partito Democratico guidato da Piero De Luca, all’interno del sistema politico riconducibile a Vincenzo De Luca, oggi a Salerno tentano di accreditarsi come alternativa.

In Regione si governa insieme.

Al Comune si prova a prendere le distanze.

È una contraddizione evidente.

Non si può condividere un modello politico a livello regionale e dichiararsene alternativi a livello comunale solo per riposizionarsi nello scenario elettorale. I cittadini meritano chiarezza, non formule che servono soltanto a mascherare ambiguità politiche.

Per questo va detto con nettezza: l’unica alternativa reale al sistema di potere costruito dalla sinistra negli ultimi anni è il centrodestra.

Non esistono “campi altri” che possano rappresentare una vera discontinuità se continuano a condividere responsabilità di governo con lo stesso blocco politico a livello regionale.

Nel quadro delle prossime elezioni amministrative, il centrodestra – e in particolare Forza Italia – rappresenta l’unico progetto politico chiaro, coerente e riconoscibile per costruire un’alternativa credibile alla sinistra a Salerno.

Salerno ha bisogno di un cambio di guida netto, non di operazioni lessicali.

L’alternativa alla sinistra non nasce dentro la sinistra.

