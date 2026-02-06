Progetto politico unitario per alternativa di governo della Città, presentazione sabato 7 bar Moka

Un nuovo percorso politico condiviso prende forma a Salerno. Sabato 7 febbraio alle ore 10.30, presso il Bar Moka di Corso Vittorio Emanuele, sarà presentato ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza il progetto politico unitario promosso da un’ampia rete di forze politiche e civiche che hanno avviato un confronto strutturato con l’obiettivo di costruire un’alternativa di governo per la città.

La conferenza stampa rappresenta un passaggio pubblico significativo di un percorso che, nelle ultime settimane, ha visto il coinvolgimento di soggetti politici diversi per storia, cultura e sensibilità, ma accomunati dalla volontà di lavorare a una proposta condivisa per il futuro amministrativo di Salerno. Un progetto che si propone come inclusivo, partecipato e aperto al contributo di energie civiche, associazioni e cittadini interessati a un rinnovamento del dibattito politico locale.

Un’alleanza ampia e plurale

Nel corso dell’incontro saranno presentate le forze che hanno finora aderito al progetto. Si tratta di un fronte politico eterogeneo che comprende partiti di livello nazionale e realtà civiche radicate nel territorio, unite dall’intenzione di costruire una coalizione capace di rappresentare una pluralità di istanze e visioni.

Tra i firmatari dell’iniziativa figurano il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Azione, Noi di Centro, Oltre, Casa Riformista, Salerno in Comune e Semplice Salerno.

La presenza di queste realtà testimonia la volontà di superare steccati tradizionali e logiche di appartenenza rigide, per dare vita a una proposta politica fondata sul dialogo e sulla costruzione di obiettivi comuni.

Il percorso avviato e le prossime tappe

Durante la conferenza stampa verrà illustrato il cammino fin qui intrapreso dalla coalizione. Un percorso che, secondo i promotori, non nasce come un’operazione estemporanea legata esclusivamente alla prossima tornata elettorale, ma come un processo politico strutturato, orientato alla definizione di una visione di città e di un programma amministrativo condiviso.

Saranno inoltre anticipate le prossime tappe organizzative e programmatiche: incontri pubblici, momenti di confronto tematico, tavoli di lavoro aperti al contributo di competenze e realtà del territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un progetto che non sia calato dall’alto, ma che prenda forma attraverso la partecipazione attiva della comunità salernitana.

Verso le elezioni amministrative

Lo sguardo della coalizione è rivolto alle prossime elezioni amministrative, considerate un passaggio decisivo per il futuro della città. Gli obiettivi illustrati nel corso dell’incontro punteranno a delineare una proposta credibile di governo, capace di affrontare le principali sfide che Salerno si trova davanti: sviluppo economico, politiche sociali, lavoro, sostenibilità ambientale, qualità dei servizi pubblici e partecipazione democratica.

La conferenza stampa di sabato rappresenterà quindi il primo momento pubblico di sintesi di un lavoro in evoluzione, che mira a costruire una piattaforma politica alternativa, fondata su valori di trasparenza, inclusione e responsabilità amministrativa.

Un confronto aperto con la città

Non a caso, gli organizzatori sottolineano come l’incontro del 7 febbraio non sia un punto di arrivo, ma l’inizio di una fase nuova, caratterizzata da un dialogo costante con la città. La scelta di presentare il progetto in un luogo centrale e simbolico come Corso Vittorio Emanuele vuole ribadire la volontà di essere vicini ai cittadini e di rendere il percorso politico il più possibile accessibile e comprensibile.

La conferenza stampa sarà dunque l’occasione per conoscere da vicino il progetto, comprenderne le linee guida e valutare le prospettive di una coalizione che si propone di incidere in modo significativo nel panorama politico-amministrativo salernitano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...